“Tiếng loa học bài” ở Cao Dương

Trước đây, tại xã Cao Dương, không ít gia đình hoặc các nhóm bạn bè tụ tập hát karaoke với công suất lớn vào mỗi buổi tối khiến trẻ em không có không gian yên tĩnh để học bài. Bên cạnh đó, một bộ phận học sinh thường tụ tập, la cà ở quán internet hay các ngã ba của thôn xóm trong giờ học tối. Trước thực trạng này, Đoàn thanh niên phối hợp với lực lượng Công an xã ra quân triển khai thực hiện mô hình “Tiếng loa học tập” với mục đích nâng cao ý thức tự giác của học sinh, tạo thói quen học tập đúng giờ, hạn chế tình trạng tụ tập, đi lại ngoài đường vào buổi tối.

Đoàn thanh niên phối hợp cùng lực lượng Công an xã ra quân kiểm tra, nhắc nhở các em học sinh nâng cao ý thức học tập.

Cứ mỗi buổi tối, tiếng loa truyền thanh lại vang lên: “Kính thưa toàn thể Nhân dân trong thôn và các em học sinh thân mến. Chỉ còn mười lăm phút nữa là đến giờ học buổi tối. Đề nghị các em học sinh khẩn trương trở về nhà, chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập, ngồi vào bàn học, tập trung ôn bài, làm bài tập. Đề nghị các bậc phụ huynh quan tâm, nhắc nhở và tạo điều kiện để con em mình học tập đúng giờ, phối hợp cùng nhà trường, Đoàn thanh niên và Công an xã trong việc quản lý con em trong và ngoài giờ học...”.

Đây cũng là lúc em Trần Xuân Dương, lớp 7, Trường Tiểu học và THCS Cao Thắng, xã Cao Dương tự giác ngồi vào bàn học bài. Dương chia sẻ, trước đây em cũng mải chơi, không điện thoại thì lại chạy ra quán internet đầu xóm. Giờ đây, sau khi được các anh chị Đoàn xã và Công an xã nhắc nhở, em đã tự giác ngồi vào bàn học mỗi khi tiếng loa phát thanh vang lên.

Cũng giống như em Dương, sau giờ cơm tối, nghe tiếng loa truyền thanh vang lên, em Phan Quỳnh Như, lớp 5, Trường Tiểu học xã Cao Dương chuẩn bị sách vở, làm bài tập. “Trước đây, đôi khi em còn mải chơi, xem tivi hay ra ngoài chơi với bạn bè vào thời gian này, nhưng giờ cứ nghe tiếng loa là em biết đến lúc phải học bài. Em thấy cả xóm đều yên tĩnh, học bài dễ tập trung hơn” - Quỳnh Như chia sẻ.

Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Đồng Kẹ, xã Cao Dương Nguyễn Đình Lợi cho biết: Từ khi mô hình “Tiếng loa học bài” được triển khai, mỗi tối tại các thôn, xóm ở đây trở nên yên ắng hơn. Các gia đình lại nhường không gian cho con trẻ tập trung học bài. Đây là mô hình tốt, đang phát huy hiệu quả trong việc lan tỏa tinh thần tự giác học tập trong cộng đồng...

Từ một lời nhắc giản dị qua loa truyền thanh, “giờ học bài” dần trở thành nền nếp sinh hoạt chung của cả cộng đồng. “Tiếng loa học bài” đã trở thành một tín hiệu quen thuộc, giúp các em chủ động sắp xếp thời gian học tập khoa học hơn. Theo Bí thư Chi đoàn xã Cao Dương Nguyễn Thị Bình, mô hình này không mới, nhưng là mô hình sáng tạo trong khuyến học khuyến tài trên địa bàn xã. Địa phương xây dựng khung giờ học tập tại nhà cho con em, nhắc nhở các em vào bàn học mỗi tối thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần qua hệ thống loa truyền thanh.​

Để phong trào đi vào nền nếp, Đoàn thanh niên, Công an xã, các trường học trên địa bàn, hội cha mẹ học sinh... cùng phối hợp chặt chẽ, thành lập các tổ công tác, đội xung kích đi kiểm tra, nhắc nhở những em học sinh cá biệt nâng cao ý thức học tập; nắm bắt tình hình học tập tại gia đình, kịp thời động viên, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, tình hình học tập tại nhà của học sinh đi vào nền nếp, hạn chế tình trạng ban đêm học sinh ra đường tụ tập, lơ là học bài.

Mô hình “Tiếng loa học bài” ở Cao Dương không chỉ giúp học sinh rèn tính tự giác mà còn tăng tính gắn kết giữa các thành viên trong gia đình, giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Việc triển khai mô hình đã trở thành một biện pháp vừa đơn giản hiệu quả, vừa gần gũi mang tính cộng đồng cao. “Tiếng loa học tập” đã trở thành một phần của đời sống văn hóa của người dân xã Cao Dương, thôi thúc tinh thần học tập, nuôi dưỡng ước mơ và thắp sáng niềm tin vào một thế hệ học sinh chăm ngoan, học giỏi, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.

Ngọc Tuấn