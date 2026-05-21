Thời tiết ngày 21/5: Mưa dông bao trùm nhiều khu vực, biển động nguy hiểm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 21/5, khu vực Đông Bắc Bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20–50mm, có nơi trên 100mm. Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại nhiều địa phương vùng núi.

Trong khi đó, khu vực Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10–30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Tại khu vực cao nguyên Trung Bộ, thời tiết có mưa rào và dông vài nơi vào ban ngày, chiều tối và tối xuất hiện mưa rào rải rác.

Ở Nam Bộ, ngày và đêm 21/5 tiếp tục duy trì hình thái mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10–30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trên biển, thời tiết xấu diễn ra tại nhiều khu vực. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Dự báo trong ngày và đêm 21/5, vịnh Bắc Bộ cùng các vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa dông, tiềm ẩn nguy cơ lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6–7, sóng biển cao trên 2m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên cần đặc biệt lưu ý các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn để chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa và dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Theo baotintuc.vn