Thanh Ba ra mắt các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 21/5, xã Thanh Ba tổ chức hội nghị công bố kết quả Đại hội và ra mắt các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Kim Chi – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã.

Lãnh đạo xã Thanh Ba trao quyết định công nhận và tặng hoa chúc mừng các tổ chức hội.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã công bố kết quả Đại hội, kết quả bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ban Kiểm tra của 7 Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031, gồm: Hội Người cao tuổi; Hội Cựu Thanh niên xung phong; Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin; Hội Khuyến học; Hội Chữ thập đỏ; Hội Cựu Công an nhân dân; Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã.

Cũng tại chương trình, lãnh đạo xã Thanh Ba đã trao quyết định công nhận và tặng hoa chúc mừng các tổ chức hội.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Chi nhấn mạnh, việc tổ chức thành công Đại hội và ra mắt các hội quần chúng thể hiện tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm; đồng thời góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, tạo nền tảng để các hội tiếp tục phát huy vai trò trong giai đoạn phát triển mới của địa phương.

Đồng chí đề nghị các tổ chức hội tiếp tục củng cố tổ chức vững mạnh, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát cơ sở và hội viên.

Đồng thời, phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Bên cạnh đó, các hội cần tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp; góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, gần dân, sát dân và vì Nhân dân phục vụ. Qua đó, chung sức xây dựng xã Thanh Ba ngày càng phát triển toàn diện, văn minh và giàu đẹp.

Quang Mạnh

(Xã Thanh Ba)