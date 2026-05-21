Lan tỏa những giá trị tốt đẹp, xây dựng quê hương Đất Tổ hội nhập

Trong dòng chảy mạnh mẽ của công cuộc đổi mới và hội nhập, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, công tác tuyên truyền những thông tin tích cực, lan tỏa hình ảnh đẹp, giá trị nhân văn đang trở thành nhiệm vụ quan trọng. Qua đó góp phần củng cố niềm tin xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, khơi dậy khát vọng phát triển quê hương Đất Tổ giàu đẹp, văn minh.

Thời gian qua, việc đẩy mạnh tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng đã góp phần lan toả hình ảnh văn hóa, con người Phú Thọ đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Đất Tổ giàu bản sắc, năng động, hội nhập được cấp ủy, chính quyền, các cơ quan báo chí, truyền thông và Nhân dân tích cực triển khai. Nhờ đó, sự đồng thuận xã hội tiếp tục được củng cố; tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng được phát huy, tạo động lực xây dựng quê hương ngày càng phát triển bền vững.

Anh Đỗ Quang Mai và các thành viên Câu lạc bộ Cắt tóc thiện nguyện Hòa Bình cắt tóc cho người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình lan toả giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.

Giữa đời sống hiện đại, nhiều câu chuyện bình dị nhưng giàu tính nhân văn vẫn đang được lan tỏa mạnh mẽ trên báo chí và mạng xã hội. Tiêu biểu như mô hình Câu lạc bộ Cắt tóc thiện nguyện Hòa Bình với những hoạt động mang yêu thương đến bệnh viện và các chương trình thiện nguyện. Từ những buổi cắt tóc miễn phí ban đầu năm 2016, đến năm 2017 câu lạc bộ chính thức được thành lập và duy trì hoạt động đến nay, mang lại hàng nghìn lượt hỗ trợ cho người bệnh, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Không chỉ trong hoạt động thiện nguyện, hình ảnh đẹp còn hiện diện ở mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đó là lực lượng vũ trang gần dân, sát dân, bám địa bàn, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, giữ gìn an ninh trật tự, làm căn cước công dân cho người dân vùng sâu, vùng xa. Đó là hình ảnh cán bộ, chiến sĩ công an khẩn trương dọn đất đá sạt lở trên tuyến đường 316 đoạn qua Thanh Sơn sau mưa lớn để bảo đảm an toàn giao thông.

Đó còn là những cán bộ, kỹ sư, công nhân ngày đêm bám công trường, đưa cầu Phong Châu mới về đích đúng tiến độ, đáp ứng nhu cầu đi lại an toàn của Nhân dân; là những thầy cô giáo vượt khó bám trường, bám lớp, mang tri thức đến với học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng lòng hồ nhiều gian khó; là đội ngũ cán bộ cơ sở nỗ lực vận hành mô hình chính quyền hai cấp, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Trong lao động sản xuất, tinh thần cống hiến cũng được lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều công nhân, người lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua “năng suất, chất lượng, hiệu quả”, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm giảm giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Nhiều cán bộ, công chức tận tụy, trách nhiệm trong thực thi công vụ; nhiều đại biểu dân cử phát huy vai trò đại diện tiếng nói của Nhân dân.

Ở đâu cũng xuất hiện những con người bình dị nhưng mang trong mình tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến. Chính những hành động đẹp ấy đã tạo nên nguồn năng lượng tích cực, hướng con người tới các giá trị chân - thiện - mỹ, góp phần xây dựng xã hội văn minh, nhân văn.

Trong thời đại số, cùng với báo chí chính thống, mạng xã hội đã trở thành kênh truyền thông quan trọng để lan tỏa những thông tin tích cực. Những câu chuyện đẹp, hình ảnh đẹp khi được chia sẻ rộng rãi không chỉ tạo hiệu ứng xã hội tích cực mà còn góp phần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, đẩy lùi thông tin xấu độc, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp.

Nhận thức rõ vai trò đó, các cấp, ngành đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng hiện đại, phù hợp chuyển đổi số. Nhiều nền tảng số, trang thông tin điện tử, mạng xã hội của địa phương đã phát huy hiệu quả trong tuyên truyền chủ trương, chính sách, quảng bá hình ảnh quê hương và lan tỏa phong trào thi đua yêu nước. Các cuộc thi, hoạt động sáng tạo nội dung số về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo tồn văn hóa truyền thống thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân tham gia, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội.

Qua đó, tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân cơ bản ổn định; niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền tiếp tục được củng cố; Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đặc biệt, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, công tác tuyên truyền càng được đẩy mạnh nhằm phản ánh toàn diện hình ảnh vùng Đất Tổ giàu truyền thống văn hóa, giàu tiềm năng phát triển và khát vọng vươn lên trong thời kỳ mới. Những giá trị đặc sắc của văn hóa cội nguồn tiếp tục được giới thiệu sâu rộng trên các phương tiện truyền thông hiện đại.

Hình ảnh Phú Thọ hôm nay không chỉ hiện diện trên báo chí truyền thống mà còn lan tỏa mạnh mẽ trên nền tảng số và truyền thông quốc tế. Các di sản văn hóa như Hát Xoan, Hát Ghẹo, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương cùng cảnh quan thiên nhiên và con người thân thiện, nghĩa tình đã trở thành “đại sứ văn hóa” quảng bá hình ảnh địa phương.

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, truyền thông hiện đại không chỉ là công cụ quảng bá mà còn là cầu nối quan trọng giúp chuyển hóa giá trị văn hóa thành lợi thế phát triển du lịch, thu hút đầu tư và mở rộng hợp tác quốc tế. Xây dựng hình ảnh Phú Thọ thân thiện, giàu bản sắc và hội nhập chính là góp phần khẳng định vị thế Đất Tổ Hùng Vương trên bản đồ du lịch và giao lưu quốc tế.

Điều đó đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân. Mỗi cán bộ, đảng viên cần gương mẫu trên không gian mạng, tích cực chia sẻ thông tin tích cực, đấu tranh phản bác thông tin sai trái. Cơ quan báo chí tiếp tục phát huy vai trò định hướng dư luận, lan tỏa gương người tốt, việc tốt, góp phần xây dựng môi trường xã hội lành mạnh.

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, công tác tuyên truyền thời gian qua đã góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân vào các chủ trương, quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp tục quan tâm, theo dõi các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh, của đất nước với thái độ tích cực, tin tưởng và kỳ vọng vào sự phát triển trong giai đoạn mới.

Khi niềm tin được củng cố, tinh thần đoàn kết được phát huy và những giá trị tốt đẹp được lan tỏa sâu rộng, đó chính là nền tảng quan trọng để quê hương Đất Tổ phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Hương Lan