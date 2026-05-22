Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

Cùng với quá trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trên địa bàn xã Thanh Sơn ngày càng được quan tâm. Từ việc nâng cao ý thức chấp hành quy định về ATVSLĐ trong doanh nghiệp đến triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, địa phương cùng các doanh nghiệp đang từng bước xây dựng môi trường làm việc an toàn, ổn định, góp phần nâng cao năng suất lao động và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Công nhân Công ty TNHH Herrhil Charm làm việc trong môi trường thoáng mát, đủ ánh sáng và bảo hộ lao động.

Chúng tôi có mặt tại Công ty TNHH Herrhil Charm ở khu Bồ Kết, xã Thanh Sơn vào ngày nắng nóng. Bước chân vào xưởng sản xuất rộng 9.000 m2, chúng tôi cảm nhận không khí làm việc khẩn trương, nền nếp, an toàn. Khu nhà xưởng thiết kế thông thoáng với hệ thống quạt làm mát bằng hơi nước, hàng trăm công nhân đang tập trung hoàn thiện sản phẩm cho các đơn hàng may mặc xuất khẩu sang thị trường châu Âu, Mỹ và Liên bang Nga. Thành lập năm 2023, Công ty TNHH Herrhil Charm chuyên sản xuất các sản phẩm thời trang nữ xuất khẩu. Theo yêu cầu khắt khe của đối tác nước ngoài về chất lượng sản phẩm cũng như điều kiện sản xuất, doanh nghiệp luôn chú trọng xây dựng môi trường làm việc an toàn, sạch sẽ và bảo đảm sức khỏe cho người lao động. Công ty hiện có 350 lao động làm việc thường xuyên với mức lương bình quân khoảng 9 triệu đồng/người/tháng. Năm 2025, doanh nghiệp xuất khẩu khoảng 1,5 triệu sản phẩm.

Không chỉ đầu tư cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện lao động, công ty còn quan tâm thực hiện đầy đủ các quy định về ATVSLĐ như trang bị bảo hộ lao động, tổ chức tập huấn kỹ năng làm việc an toàn, xây dựng quy trình sản xuất khoa học, duy trì môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp. Qua đó giúp người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Ông Nguyễn Văn Lượng - Trưởng phòng Tổ chức hành chính tổng hợp của công ty cho biết: "Ngay khi đi vào hoạt động, doanh nghiệp đã xác định ATVSLĐ là yếu tố then chốt để phát triển bền vững. Công ty thường xuyên rà soát hệ thống điện, máy móc, trang thiết bị; duy trì kiểm tra định kỳ nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ mất an toàn trong lao động. Cùng với đó, doanh nghiệp chú trọng xây dựng văn hóa an toàn trong sản xuất, nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân của mỗi lao động. Chúng tôi xác định, đảm bảo an toàn cho người lao động cũng chính là bảo đảm hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp. Khi người lao động có môi trường làm việc tốt, ổn định tâm lý và sức khỏe thì năng suất, chất lượng sản phẩm cũng được nâng lên".

Từ sự quan tâm của doanh nghiệp, nhiều lao động đã lựa chọn gắn bó lâu dài với công ty dù quãng đường đi làm khá xa. Chị Đinh Thị Linh, xã Vạn Xuân, hiện là Tổ trưởng tổ chuyền B5 cho biết: “Tôi làm việc tại công ty được 2 năm, thu nhập hiện khoảng 13 triệu đồng/tháng. Điều tôi yên tâm nhất là môi trường làm việc sạch sẽ, an toàn, không khí thoáng mát, suất ăn ca đảm bảo sức khoẻ, nên dù làm việc 8 tiếng mỗi ngày cũng không quá mệt mỏi”.

Xác định công tác ATVSLĐ là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng người lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, ngay từ đầu năm 2026, UBND xã Thanh Sơn đã ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2026 với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực. Với chủ đề “Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác An toàn, vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số”, Tháng hành động được triển khai từ ngày 1-31/5 trên phạm vi toàn xã. Để triển khai hiệu quả, xã đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng chuyên môn, đơn vị liên quan. Trong đó, Phòng Văn hóa - Xã hội là cơ quan đầu mối tham mưu xây dựng kế hoạch, đôn đốc các doanh nghiệp báo cáo kết quả thực hiện, phối hợp tổ chức tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về ATVSLĐ cho người lao động. Phòng Kinh tế phối hợp hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện đúng quy định về ATVSLĐ trong các lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ; tăng cường rà soát nguy cơ mất an toàn lao động tại các công trình, cơ sở sản xuất. Cùng với đó, lực lượng công an, y tế, công đoàn và các đơn vị chức năng được giao nhiệm vụ phối hợp kiểm tra, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ, khám sức khỏe định kỳ, tập huấn sơ cấp cứu và giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động...

Đồng chí Nguyễn Thị Huyền - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Toàn xã hiện có hơn 330 doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh đang hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 2.470 lao động, tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực khai thác khoáng sản, xây dựng, chế biến gỗ, vận tải và thương mại dịch vụ. Phần lớn là doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH và hợp tác xã, một số doanh nghiệp hoạt động lâu năm, có vốn đầu tư lớn, tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách và giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động địa phương. Tuy nhiên, các ngành nghề như khai khoáng, chế biến gỗ, xây dựng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn lao động, đòi hỏi tăng cường kiểm tra, giám sát và nâng cao ý thức chấp hành quy định ATVSLĐ trong doanh nghiệp. Vì vậy, cùng với công tác tuyên truyền, xã sẽ tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về ATVSLĐ; yêu cầu doanh nghiệp chủ động rà soát nguy cơ rủi ro, bổ sung nội quy, quy trình làm việc an toàn và tổ chức huấn luyện định kỳ cho người lao động.

Thực hiện tốt công tác ATVSLĐ không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp, cơ quan quản lý Nhà nước mà còn là giải pháp quan trọng để bảo vệ nguồn nhân lực, duy trì sản xuất ổn định và hướng tới phát triển bền vững. Từ những mô hình hiệu quả như Công ty TNHH Herrhil Charm đến sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền địa phương, xã Thanh Sơn đang từng bước hình thành môi trường lao động an toàn, văn minh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hồng Nhung