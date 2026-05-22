Thời tiết ngày 22/5: Bắc Bộ mưa dông về đêm, ban ngày nắng nóng, cảnh báo lũ quét vùng núi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/5, khu vực Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết phân hóa rõ: đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ban ngày trời nắng, một số nơi xuất hiện nắng nóng, tập trung tại đồng bằng Bắc Bộ và khu vực nam Phú Thọ.

Sáng nay, nhiều địa phương như Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh ghi nhận mưa với lượng phổ biến 5–15mm, có nơi trên 20mm. Mưa cục bộ trên nền địa hình dốc làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại nhiều xã, phường vùng núi phía Bắc.

Khu vực Bắc Bộ ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Các khu vực còn lại, bao gồm cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, ngày nắng, riêng Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi có dông.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, hạ tầng và đời sống dân sinh. Người dân, đặc biệt tại khu vực vùng núi Bắc Bộ và các địa bàn thường xuyên xảy ra thiên tai, cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, chủ động các biện pháp phòng tránh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; riêng khu vực Đồng bằng Bắc Bộ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Theo baotintuc.vn