Trao học bổng cho 90 trẻ em hoàn cảnh khó khăn phường Thanh Miếu

Sáng 22/5, tại phường Thanh Miếu, Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Phú Thọ phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam và Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp - Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam tổ chức chương trình trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường.

Lãnh đạo phường Thanh Miếu tiếp nhận biểu trưng tài trợ từ Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp - Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 90 suất học bổng với tổng trị giá 90 triệu đồng cho 90 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập. Những suất học bổng không chỉ góp phần hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin để các em tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Ban Tổ chức trao học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Với phương châm “Tất cả vì con người”, Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp - Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam luôn dành nhiều tâm huyết cho các hoạt động an sinh xã hội. Bên cạnh chương trình trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, Quỹ còn tiên phong triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa như hiến máu nhân đạo, trao tặng ba lô và áo ấm cho trẻ em vùng cao, hỗ trợ phẫu thuật mắt cho người nghèo, hỗ trợ người dân tại các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ và thiên tai.

Chương trình trao học bổng nhằm tiếp thêm niềm tin để trẻ em hoàn cảnh khó khăn tiếp tục phấn đấu vươn lên.

Thông qua chương trình, Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Phú Thọ, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam và Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp - Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia, chung tay chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tạo điều kiện để các em được học tập, phát triển toàn diện và có thêm cơ hội vươn lên trong cuộc sống.

Lê Minh


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Hoàn cảnh khó khăn Bảo hiểm nhân thọ Chương trình phường thanh miếu Cuộc sống Trao học bổng Công ty Phú thọ
