Ủy ban Kiểm tra Trung ương cảnh cáo, đề nghị thi hành kỷ luật nhiều cán bộ

Trong kỳ họp thứ 6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo; đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật nhiều lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, nguyên lãnh đạo tỉnh Bắc Giang (nay là Bắc Ninh).
Trong các ngày 8/5, 20/5, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 6 dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh.
Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung.
Kỳ họp thứ 6 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Tại Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, ông Nguyễn Đức Thành, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh; ông Điệp Văn Chiến, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.
Tại Đảng bộ tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh), Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, ông Bùi Văn Hải, nguyên: ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.
Cùng đó, cũng tại Đảng bộ tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh), Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, ông Nguyễn Văn Linh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lại Thanh Sơn, nguyên Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh; ông Trịnh Hữu Thắng, nguyên Giám đốc Sở KH-ĐT.
Ông Bùi Thế Sơn, nguyên Giám đốc Sở GT-\VT; ông Phạm Giang, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng; ông Nguyễn Tiến Cơi, nguyên Giám đốc Sở Tài chính; ông Nguyễn Văn Khái, nguyên Giám đốc Sở NN-PTNT; ông Nguyễn Văn Sơn, nguyên Phó giám đốc Sở GT-VT đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.
Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo các ông Nguyễn Văn Linh, Lại Thanh Sơn, Trịnh Hữu Thắng, Bùi Thế Sơn, Phạm Giang, Nguyễn Tiến Cơi, Nguyễn Văn Khái, Nguyễn Văn Sơn.
Ủy ban đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật các ông Nguyễn Đức Thành, Điệp Văn Chiến, Bùi Văn Hải.
Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, giải quyết tố cáo 2 tổ chức đảng và 2 đảng viên; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 2 trường hợp và kết luận một số nội dung quan trọng khác.
Theo thanhnien.vn
