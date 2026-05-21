Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 18/5/2026 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: Duy Linh

Bộ Chính trị ban hành Kế hoạch số 03-KH/TW nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra trong Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 1/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 04-NQ/TW). Đồng thời, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bộ Chính trị yêu cầu, căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/TW và Kế hoạch số 03-KH/TW, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và tình hình thực tế, các ban đảng Trung ương, đảng ủy trực thuộc Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy phải chủ động xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể để thực hiện hiệu quả Nghị quyết; xác định rõ nhiệm vụ cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cho từng cấp ủy, tổ chức đảng và lộ trình triển khai; thường xuyên sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện.

Kế hoạch số 03-KH/TW nhấn mạnh một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Đó là: Xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết; nâng cao vai trò tiên phong, gương mẫu, thực hành văn hóa liêm chính các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu và cán bộ đảng viên trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc bao che, cản trở việc phát hiện, xử lý vi phạm.

Đồng thời, xây dựng cơ chế khuyến khích, bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, chủ động phát hiện và xử lý sai phạm vì lợi ích chung. Tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, nghiêm minh, nhất quán, rõ trách nhiệm...

Kế hoạch số 03-KH/TW cũng đề ra nhiệm vụ siết chặt kiểm soát quyền lực, tăng cường quản lý, giám sát cán bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ; chủ động nhận diện, cảnh báo, xử lý vi phạm từ sớm, từ xa; không để sai phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn; tập trung kiểm soát các lĩnh vực mới, trọng yếu, tiềm ẩn nguy cơ cao phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Việc xử lý vi phạm phải bảo đảm nghiêm minh, kịp thời, không có vùng cấm, không có ngoại lệ nhưng cũng phải khách quan, toàn diện, xem xét kỹ bối cảnh lịch sử cụ thể và đặt lợi ích quốc gia-dân tộc lên trên hết. Đồng thời, đổi mới, hiện đại hóa công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, tạo sự lan tỏa, thống nhất cao trong toàn xã hội về quyết tâm phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Đảng, Nhà nước; tiếp tục kiện toàn bộ máy, hoàn thiện các thiết chế phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo đảm không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ...

Kế hoạch số 03-KH/TW xác định nhiệm vụ cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị. Trong đó, nhấn mạnh vai trò của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác này; đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, kiểm soát quyền lực, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác phòng ngừa và xử lý vi phạm...

