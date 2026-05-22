Ký kết Quy chế phối hợp triển khai Nghị quyết số 205 của Quốc hội

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực 14 vừa tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp với UBND 6 xã trên địa bàn (Đà Bắc, Cao Sơn, Tân Pheo, Tiền Phong, Quy Đức, Đức Nhàn) nhằm triển khai thí điểm Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương và lợi ích công.

Nghị quyết 205 là bước tiến quan trọng trong hoàn thiện cơ chế bảo vệ quyền con người, quyền công dân, nhất là với các nhóm yếu thế. Để chính sách đi vào cuộc sống, việc thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa VKSND và chính quyền cơ sở là yếu tố then chốt, đặc biệt trong khâu phát hiện, cung cấp thông tin và tổ chức thực hiện.

VKSND khu vực 14 ký kết Quy chế phối hợp thực hiện Nghị quyết số 205 với UBND - Ủy ban MTTQ xã Tiền Phong.

Theo nội dung quy chế được thống nhất, các bên sẽ phối hợp trong việc rà soát, phát hiện vụ việc dân sự có dấu hiệu xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của nhóm yếu thế; cung cấp thông tin, tài liệu; xác minh, thu thập chứng cứ; tham gia hòa giải, đối thoại; tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thiết lập chế độ thông tin, báo cáo rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân.

Tại hội nghị, đại diện UBND các xã đánh giá cao tính thiết thực của quy chế, đồng thời cam kết chủ động phối hợp với VKSND khu vực 14 trong quá trình triển khai, nhất là trong việc cung cấp thông tin và phối hợp xác minh, xử lý vụ việc.

Việc ký kết Quy chế phối hợp giữa VKSND khu vực 14 và UBND 6 xã được kỳ vọng tạo cơ chế đồng bộ trong phát hiện, xử lý các vụ việc dân sự liên quan nhóm yếu thế, góp phần đưa Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội vào thực tiễn.

VKSND khu vực 14 khẳng định sẽ cụ thể hóa các nội dung đã ký kết, tổ chức thực hiện phù hợp với thực tiễn địa bàn, duy trì sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở.

Việc ký kết quy chế không chỉ tạo hành lang pháp lý rõ ràng mà còn thể hiện quyết tâm của các cơ quan trong việc nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Đinh Thắng