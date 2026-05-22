Phú Thọ tăng chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên mầm non từ 543 lên 662

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Thông báo về việc điều chỉnh một số nội dung tại Kế hoạch số 10060/KH-UBND ngày 26/11/2025 về tuyển dụng, tiếp nhận viên chức giáo viên mầm non; nhân viên ngành học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên năm 2025.
Cô và trò Trường Mầm Non Lâm Thao, xã Lâm Thao trong giờ học.
Theo đó, UBND tỉnh điều chỉnh tăng chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên mầm non hạng III từ 543 lên 662 chỉ tiêu, tăng thêm 119 chỉ tiêu so với kế hoạch trước đó. Đồng thời, điều chỉnh 9 vị trí việc làm tuyển dụng tiếp nhận nhân viên tại 9 xã, phường.
UBND tỉnh cũng sửa đổi quy định về xác định thí sinh trúng tuyển. Cụ thể, thí sinh trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng tiếp nhận giáo viên, nhân viên phải có đủ các điều kiện sau: Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên. Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong tổng chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm trên địa bàn tỉnh.
Theo kế hoạch, việc tuyển dụng sẽ hoàn thành trước ngày 30/6/2026. UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường bố trí công tác cho các thí sinh đã trúng tuyển nhưng chưa đúng nguyện vọng đăng ký, ưu tiên sắp xếp về các địa phương còn thiếu chỉ tiêu biên chế.
Việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng lần này được đánh giá sẽ góp phần tháo gỡ tình trạng thiếu giáo viên mầm non tại nhiều địa phương, đồng thời đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới.
Xem toàn văn Thông báo về việc điều chỉnh một số nội dung tại Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2025
Hiền Mai
