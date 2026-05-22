Chung kết Cuộc thi “Trường Teen 2026” tại Trường PT Chất lượng cao Hùng Vương

Sáng 22/5, Trường PT Chất lượng cao Hùng Vương tổ chức vòng chung kết Cuộc thi “Trường Teen 2026”. Chương trình đã mang đến không khí sôi nổi, hào hứng, trở thành sân chơi trí tuệ hấp dẫn dành cho học sinh nhà trường.

Phần thi năng khiếu diễn ra với nhiều tiết mục đặc sắc, ấn tượng.

“Trường Teen” là hoạt động thường niên được nhà trường tổ chức nhằm tạo cơ hội để học sinh giao lưu, học hỏi và thể hiện năng lực bản thân. Thông qua cuộc thi, các em được rèn luyện sự tự tin, kỹ năng thuyết trình, hùng biện và tranh biện; phát triển tư duy phản biện, khả năng làm việc nhóm và kỹ năng giải quyết vấn đề. Đây cũng là một trong những hoạt động góp phần xây dựng môi trường học tập năng động, tích cực, đoàn kết, qua đó thúc đẩy phong trào thi đua và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.

Sau vòng loại diễn ra sôi nổi, các thí sinh lần lượt tranh tài ở ba nội dung gồm: năng khiếu, hùng biện và tranh biện. Với sự chuẩn bị công phu và nghiêm túc, nhiều phần thi đã để lại ấn tượng mạnh bởi phong thái tự tin, khả năng lập luận sắc bén cùng tư duy sáng tạo của các em học sinh.

Ban Tổ chức trao giải cho các thí sinh có phần thể hiện xuất sắc nhất tại cuộc thi.

Đặc biệt, phần thi tranh biện đã tạo nên điểm nhấn nổi bật của chương trình khi các đội thi trực tiếp trình bày quan điểm, phản biện về nhiều vấn đề trong đời sống xã hội, được phân tích dưới góc nhìn trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn đầy tính thuyết phục. Qua đó cho thấy sự trưởng thành về nhận thức, bản lĩnh và kỹ năng của thế hệ học sinh hôm nay.

Kết thúc các phần thi, Ban Tổ chức đã trao 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba cho phần thi năng khiếu; 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba cho phần thi hùng biện; đồng thời trao 2 giải Nhất, 2 giải Nhì cho phần thi tranh biện.

Hội thi thu hút đông đảo giáo viên và học sinh tham gia.

Thành công của cuộc thi “Trường Teen 2026” tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Trường PT Chất lượng cao Hùng Vương trong việc xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, khuyến khích học sinh phát triển toàn diện cả về kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh hội nhập.

Lê Minh