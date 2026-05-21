Trường Tiểu học Trung Nguyên phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức độ 2

Sau hơn 40 năm được chia tách (năm 1986), Trường Tiểu học Trung Nguyên, xã Tề Lỗ đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2023 và hiện đang tích cực phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Vươn lên trong khó khăn

Những năm trước, Trường Tiểu học Trung Nguyên gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, đội ngũ. Với sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền địa phương, sự chỉ đạo chuyên môn sâu sát của ngành GD&ĐT cùng sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh, nhà trường đã vươn lên dạy tốt - học tốt.

Trong 5 năm học gần đây (2020 - 2025), nhà trường đã bứt phá mạnh mẽ, toàn diện về chất lượng giáo dục. Trường nhận được sự quan tâm đầu tư từ nguồn ngân sách và xã hội hóa để mở rộng diện tích, xây dựng phòng học mới, phòng chức năng, mua sắm trang thiết bị hiện đại phục vụ dạy và học. Hiện nay, nhà trường có khuôn viên rộng gần 18.000 m2 với 5 dãy nhà tầng, một nhà điều hành 2 tầng; đảm bảo 30 lớp học với 1.108 học sinh học 1 buổi/ngày. Về đội ngũ, trường có 50 cán bộ, giáo viên, 100% đạt chuẩn.

Trường Tiểu học Trung Nguyên được đầu tư cơ sở vật chất khang trang.

Trước yêu cầu mới về phát triển giáo dục toàn diện, hằng năm, nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu kịp thời cấp ủy, chính quyền và ngành GD&ĐT; tranh thủ khai thác các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất có trọng tâm, trọng điểm, hợp lý, thuận lợi cho công tác dạy và học. Nhà trường coi trọng xây dựng đội ngũ giáo viên “vừa hồng, vừa chuyên”, tâm huyết và trách nhiệm với công việc, đặc biệt tăng cường gần gũi, đồng cảm với học sinh. Từ đó, mỗi thầy, cô giáo luôn chú trọng tự học tập, bồi dưỡng, tìm tòi, sáng tạo những phương pháp giảng dạy hay, hiệu quả, khơi dậy tinh thần ham học hỏi của học sinh.

Với 90% giáo viên nữ, phần lớn còn trẻ, bận con nhỏ nhưng mỗi giáo viên luôn chủ động khắc phục khó khăn tham gia đầy đủ các khóa bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ. Đến nay, 100% cán bộ, giáo viên của nhà trường đã đạt chuẩn và được phổ cập tin học để khai thác hiệu quả các phần mềm EQMS về báo cáo thống kê chất lượng giáo dục tiểu học đảm bảo chính xác, đúng thời gian.

Thông qua các hoạt động hội giảng, thăm lớp, dự giờ, rút kinh nghiệm giờ dạy, đội ngũ giáo viên của trường ngày càng nâng cao chất lượng chuyên môn; nhiều thầy, cô giáo trẻ đã vươn lên trở thành giáo viên dạy giỏi có uy tín, tiêu biểu và đạt giải cao trong các kỳ thi giáo viên giỏi của ngành những năm học gần đây.

Giáo viên Trường Tiểu học Trung Nguyên ứng dụng bảng học điện tử trong giờ học.

Cùng với sự tận tình giảng dạy của giáo viên trong các giờ học chính khoá, nhà trường tổ chức nhiều hoạt động thực tế, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, ngoại khoá; tham gia phong trào xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp, chống rác thải nhựa. Liên đội trường tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, hoạt động xã hội ý nghĩa như giúp đỡ gia đình chính sách, bạn có hoàn cảnh khó khăn... Từ đó, khơi dậy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và lòng nhân ái.

Nhờ tăng cường công tác xã hội hoá giáo dục, trường đã thiết lập và duy trì mối quan hệ nhà trường - gia đình - xã hội để cùng tham gia quản lý, giáo dục học sinh, không để xảy ra hiện tượng học sinh hư, học sinh mắc các tệ nạn xã hội.

Thầy giáo Nguyễn Văn Khanh - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Để phấn đấu đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, nhà trường đang tiếp tục tham mưu chính quyền địa phương, nâng cấp cải tạo cơ sở vật chất dãy 12 phòng học đã xuống cấp, xây dựng nhà ăn bán trú, phòng giáo dục thể chất, tường rào... Nhà trường cũng tích cực đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học tại các tổ chuyên môn trong trường và cụm trường; đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng khác được nhà trường xác định là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, thư viện, hoạt động dạy và học; sử dụng các phần mềm quản lý kết quả giáo dục và học tập của học sinh để giảm áp lực về hồ sơ, sổ sách, giúp giáo viên dành nhiều thời gian quan tâm đến học sinh và đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giảng dạy.

Cô giáo Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1989, giáo viên giỏi cấp tỉnh luôn tận tình hướng dẫn, chỉ bảo học sinh.

Đặc biệt, để nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường thực hiện nghiêm túc kiểm định và bàn giao chất lượng giáo dục cuối năm học, đảm bảo phù hợp với từng nhóm đối tượng, kiên quyết không để tình trạng học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng lên lớp. Tăng cường tổ chức các hoạt động học tập ngoài lớp học phù hợp với nội dung các môn học và thực tiễn. Thực hiện dạy học gắn lý thuyết với thực hành; tăng cường các hoạt động trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống. Lồng ghép, tích hợp các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, tránh bị xâm hại, bạo lực và kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, đảm bảo an toàn trên môi trường mạng.

Xuân Hùng