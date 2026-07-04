Sẵn sàng cho ngày hội lớn của học sinh Đất Tổ

Sau khi hợp nhất địa giới hành chính, tỉnh Phú Thọ bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô giáo dục thuộc nhóm lớn nhất cả nước. Cùng với nhiệm vụ nâng cao chất lượng dạy và học, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh còn chú trọng phát triển toàn diện thể chất, kỹ năng và phẩm chất cho học sinh. Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026 vì thế không chỉ là ngày hội thể thao học đường mà còn là dấu mốc quan trọng khẳng định năng lực tổ chức của địa phương sau hợp nhất, góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại trong học sinh.

Học sinh Trường Tiểu học Tân Dân, phường Việt Trì tích cực luyện tập thể thao.

Theo Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 10/2/2026 của UBND tỉnh, Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026 được tổ chức thu hút học sinh các cấp tiểu học, THCS, THPT và Trung tâm giáo dục thường xuyên tham gia. Đây là Hội khỏe đầu tiên được tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh sau khi hợp nhất, quy tụ lực lượng đông đảo nhất từ trước đến nay.

Dự kiến có khoảng 20.000 vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ đoàn và lực lượng phục vụ tham gia. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 15 môn thể thao gồm: bơi, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, bóng rổ, cầu lông, đá cầu, cờ vua, điền kinh, đẩy gậy, kéo co, Vovinam, võ cổ truyền, Taekwondo và thể dục Aerobic.

Để phù hợp với điều kiện thực tế, Ban tổ chức chia Hội khỏe thành hai giai đoạn, tổ chức tại ba cụm: Việt Trì, Vĩnh Yên và Hòa Bình.

Giai đoạn một diễn ra từ cuối tháng 7 đến hết tháng 8/2026, thi đấu 9 môn thể thao trước lễ khai mạc gồm: bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, thể dục Aerobic, kéo co, bơi, Vovinam, võ cổ truyền và Taekwondo.

Giai đoạn hai diễn ra từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 12/2026 với lễ khai mạc, các môn thi đấu còn lại gồm: bóng bàn, cầu lông, cờ vua, điền kinh, đá cầu, đẩy gậy và tổ chức lễ bế mạc.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc dự kiến diễn ra ngày 31/10 tại Nhà Luyện tập và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh với đầy đủ các nghi thức truyền thống chào cờ, đốt đuốc truyền thống, tuyên thệ của vận động viên, trọng tài, trao cờ lưu niệm cho các đoàn cùng chương trình nghệ thuật chào mừng.

Lễ bế mạc dự kiến tổ chức ngày 2/12 tại Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đây sẽ là dịp để tổng kết, đánh giá toàn diện công tác tổ chức, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời trao giải toàn đoàn cho các địa phương và đơn vị đạt kết quả cao.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất theo đúng tiến độ. Với vai trò là cơ quan thường trực, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức; tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức; xây dựng điều lệ Hội khỏe; hướng dẫn các địa phương, cơ sở giáo dục tổ chức Hội khỏe cấp trường, cấp xã; tuyển chọn vận động viên tham dự cấp tỉnh. Song song với đó, các địa điểm thi đấu tại ba cụm đã được khảo sát; công tác tập huấn sử dụng phần mềm đăng ký thi đấu cho các đơn vị đã hoàn thành; dự toán kinh phí tổ chức đang được hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Học sinh Trường Tiểu học Tiên Kiên, xã Xuân Lũng thi đấu bóng đá.

Để bảo đảm Hội khỏe diễn ra an toàn, chất lượng và đúng kế hoạch, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị cơ sở vật chất, sân bãi và tập huấn trọng tài; Sở Y tế xây dựng phương án bảo đảm công tác cấp cứu, chăm sóc sức khỏe và an toàn thực phẩm; Công an tỉnh triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; Sở Tài chính phối hợp bảo đảm nguồn kinh phí; các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về Hội khỏe; các địa phương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ thi đấu.

Không chỉ là sân chơi thể thao dành cho học sinh, Hội khỏe Phù Đổng còn là dịp đánh giá chất lượng giáo dục thể chất trong nhà trường, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Thông qua các nội dung thi đấu, ngành Giáo dục và Đào tạo sẽ phát hiện, tuyển chọn những học sinh có năng khiếu để tiếp tục bồi dưỡng, tạo nguồn vận động viên cho các giải thể thao cấp khu vực và toàn quốc.

Với sự chuẩn bị bài bản, chu đáo cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành ngày hội lớn của học sinh Đất Tổ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phát hiện và bồi dưỡng tài năng thể thao học đường, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn mới.

Hương Giang