Hai học sinh xuất sắc trở thành đồng thủ khoa đầu vào Trường THCS Văn Lang

Kỳ kiểm tra, đánh giá năng lực vào lớp 6 Trường THCS Văn Lang (phường Việt Trì) năm học 2026 - 2027 đã ghi nhận nhiều gương mặt học sinh xuất sắc. Trong đó, em Nguyễn Thùy Chi, học sinh lớp 5G, Trường Tiểu học Gia Cẩm và em Bùi Khôi Nguyên, học sinh lớp 5C, Trường Phổ thông Chất lượng cao Hùng Vương cùng đạt 27 điểm, trở thành đồng thủ khoa đầu vào của nhà trường.

Hai em không chỉ khẳng định nền tảng kiến thức vững vàng mà còn cho thấy kết quả của quá trình học tập nghiêm túc, bền bỉ và sự đồng hành của gia đình, nhà trường trong nhiều năm qua.

Em Nguyễn Thùy Chi (bên trái ảnh) cùng cô giáo chủ nhiệm Đỗ Thị Loan.

Đối với em Nguyễn Thùy Chi, thành tích thủ khoa là dấu mốc sau 5 năm học tập tại Trường Tiểu học Gia Cẩm. Trong suốt bậc tiểu học, em liên tục hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện, đồng thời đạt nhiều kết quả nổi bật tại các sân chơi trí tuệ. Thùy Chi giành giải Nhất cấp tỉnh Trạng Nguyên Tiếng Việt, giải Nhất kỳ thi IOE cấp tỉnh cùng nhiều thành tích khác.

Không chỉ học giỏi, Thùy Chi còn là lớp phó phụ trách học tập, luôn gương mẫu trong học tập và các hoạt động của lớp. Em thường xuyên hỗ trợ bạn bè, được thầy cô và bạn học yêu mến bởi sự chăm chỉ, khiêm tốn và tinh thần trách nhiệm.

Cô giáo Đỗ Thị Loan, giáo viên chủ nhiệm lớp 5G nhận xét: "Thùy Chi là học sinh có ý thức tự học tốt, luôn chủ động tìm tòi kiến thức và đặc biệt có tinh thần vượt khó. Em không chỉ học giỏi mà còn khiêm tốn, biết chia sẻ, giúp đỡ bạn bè trong học tập. Thành tích hôm nay là xứng đáng với những nỗ lực bền bỉ em đã vun đắp trong suốt 5 năm học".

Em Bùi Khôi Nguyên, học sinh lớp 5C, Trường Phổ thông Chất lượng cao Hùng Vương đồng thủ khoa đầu vào Trường THCS Văn Lang.

Cùng đạt số điểm cao nhất kỳ tuyển sinh, Bùi Khôi Nguyên gây ấn tượng với bảng thành tích học tập nổi bật ở nhiều sân chơi trong nước và quốc tế. Bên cạnh trở thành đồng thủ khoa đầu vào Trường THCS Văn Lang, em còn trúng tuyển vào Trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành (Đại học Sư phạm Hà Nội), một trong những cơ sở giáo dục có chất lượng đào tạo hàng đầu.

Trong quá trình học tập tại Trường Phổ thông Chất lượng cao Hùng Vương, Khôi Nguyên luôn thể hiện niềm say mê với các môn Toán và Tiếng Anh. Em chủ động xây dựng phương pháp học khoa học, cân bằng giữa học trên lớp và tự học, tích cực tham gia các cuộc thi để rèn luyện tư duy và bản lĩnh.

Những nỗ lực ấy được ghi nhận bằng nhiều thành tích như Huy chương Bạc vòng loại quốc gia Cuộc thi Olympic Tiếng Anh quốc tế HIPPO năm 2026; Huy chương Bạc Violympic Toán - Tiếng Việt trên Internet cấp tỉnh; Huy chương Đồng Violympic Toán - Tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh; Huy chương Bạc Violympic Tiếng Việt trên Internet cấp tỉnh năm học 2025 - 2026; hoàn thành vòng thi quốc gia Violympic Toán - Tiếng Việt trên Internet và đạt trình độ B1 tại Cuộc thi Tiếng Anh quốc tế TOEFL Primary Challenge năm học 2025 - 2026.

Theo thầy giáo Khổng Mỹ Sơn, điều đáng quý ở Khôi Nguyên không chỉ nằm ở thành tích học tập mà còn ở tinh thần cầu tiến, sự khiêm tốn và ý thức tự giác cao. Trong lớp, em luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn bè, chủ động trao đổi bài học và không ngừng tìm tòi những kiến thức mới.

Gia đình cũng là điểm tựa quan trọng trên hành trình trưởng thành của Khôi Nguyên. Bố và mẹ của em đều công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Dù bận rộn với công việc chuyên môn, anh chị luôn dành thời gian đồng hành cùng con trong học tập, rèn luyện kỹ năng sống và tạo điều kiện để con phát huy năng lực, nuôi dưỡng niềm say mê học tập.

Thành tích của Nguyễn Thùy Chi và Bùi Khôi Nguyên không chỉ là niềm vui của gia đình mà còn góp phần khẳng định chất lượng giáo dục của Trường Tiểu học Gia Cẩm và Trường Phổ thông Chất lượng cao Hùng Vương. Kết quả này tiếp tục cho thấy hiệu quả của việc chú trọng phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng lực, đồng thời tạo động lực để các em học sinh tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng học tập, phát huy truyền thống hiếu học và chinh phục những mục tiêu mới trên con đường phía trước.

Thuận Đức