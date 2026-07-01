Trường THPT Yên Lạc dẫn đầu khối không chuyên, có đồng thủ khoa và thủ khoa khối A00 của tỉnh

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn nổi bật của Trường THPT Yên Lạc khi nhà trường xuất sắc xếp thứ 2 toàn tỉnh Phú Thọ và đứng đầu khối các trường THPT không chuyên của tỉnh về điểm trung bình các môn thi.

Em Bùi Tuấn Tài, học sinh lớp 12A xuất sắc trở thành đồng thủ khoa toàn tỉnh.

Đặc biệt, học sinh của nhà trường đã giành 22 điểm 10 ở các môn: 12 điểm 10 môn Toán, 4 điểm 10 môn Hóa học, 5 điểm 10 môn Lịch sử và 1 điểm 10 môn Địa lý. Đây là kết quả nổi bật, phản ánh chất lượng dạy và học của nhà trường cũng như sự nỗ lực, quyết tâm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh.

Trong số các gương mặt tiêu biểu, em Bùi Tuấn Tài, học sinh lớp 12A xuất sắc trở thành đồng thủ khoa toàn tỉnh với 38,00 điểm ở 4 môn xét tốt nghiệp - mức điểm cao nhất toàn tỉnh. Đồng thời, với 29,75 điểm ở tổ hợp Toán - Vật lý - Hóa học (A00), em còn vinh dự là 1 trong 3 thủ khoa khối A00 của tỉnh.

Những kết quả ấn tượng trên là minh chứng cho sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với sự nghiệp giáo dục; sự tận tâm, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cùng tinh thần hiếu học, ý chí vượt khó và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh Trường THPT Yên Lạc.

Thành tích của nhà trường và em Bùi Tuấn Tài tiếp tục lan tỏa truyền thống hiếu học, tạo động lực để các thế hệ học sinh noi theo, phấn đấu học tập, rèn luyện và vươn tới những thành công mới.

Thuý Hường