Phú Thọ tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em

Phú Thọ xác định công tác phòng, chống đuối nước cho trẻ em, học sinh là nhiệm vụ cấp thiết, cần sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền địa phương, nhà trường, gia đình và toàn xã hội nhằm bảo đảm cho trẻ em có một mùa hè an toàn, lành mạnh. Ngày 21/5, Sở GD&ĐT đã ban hành Công văn số 2041/SGD&ĐT-HSSV về việc đôn đốc triển khai công tác phòng, chống đuối nước trẻ em, học sinh.

Theo đó, Sở GD&ĐT đề nghị UBND các xã, phường, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh triển khai ngay công tác phòng, chống đuối nước trẻ em, học sinh. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 19/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em; Công văn số 1554-CV/TU ngày 20/5/2026 của Tỉnh ủy Phú Thọ về việc tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em; Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 21/5/2026 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc tăng cường phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Hơn 90% học sinh Trường THCS Văn Khúc, xã Hùng Việt biết bơi và thuần thục các kỹ năng sinh tồn dưới nước.

Sở GD&ĐT yêu cầu 100% đơn vị, trường học xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ giáo viên, phụ huynh và học sinh về phòng, chống đuối nước; đồng thời đẩy mạnh phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc trao đổi thông tin, quản lý học sinh cả trong thời gian học tập tại trường và khi nghỉ ở nhà.

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống đuối nước trẻ em tại các đơn vị, trường học và có biện pháp xử lý đối với các đơn vị, cá nhân không thực hiện nghiêm công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống đuối nước trẻ em. 100% nhà trường tổ chức cho học sinh ký cam kết không tự ý đi bơi, đi tắm ở sông, suối, ao, hồ, đập khi không có người lớn đi cùng trước thời điểm nghỉ hè năm học 2025-2026.

Một trong những nội dung trọng tâm là triển khai hiệu quả chương trình tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh các trường phổ thông năm 2026. Các trường học được yêu cầu tổ chức tập huấn đại trà và báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 1/6/2026. Đặc biệt, 100% cơ sở giáo dục sẽ tổ chức cho học sinh tham gia trả lời trực tuyến bộ câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước theo chương trình hướng dẫn dạy bơi an toàn của Bộ GD&ĐT. Hoạt động này phải hoàn thành trước ngày 30/5/2026.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các nhà trường phối hợp với gia đình, đoàn thể và các đơn vị chuyên môn tổ chức dạy bơi an toàn, thực hành kỹ năng cứu hộ, cứu nạn cho học sinh; đồng thời kiểm tra, cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bơi an toàn theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Cùng với công tác giáo dục kỹ năng, việc quản lý học sinh trong dịp hè được đặc biệt chú trọng. Các cơ sở giáo dục thực hiện bàn giao học sinh về địa phương sinh hoạt hè năm 2026; phối hợp kiểm diện học sinh đầu giờ, duy trì thông tin hai chiều giữa nhà trường và gia đình để kịp thời nhắc nhở, quản lý học sinh thực hiện các quy định phòng, chống đuối nước.

Hiền Mai