Hành trang tâm lý vững vàng cho trẻ mầm non tự tin bước vào lớp 1

Bước vào lớp 1 là dấu mốc quan trọng trong hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ. Từ môi trường mầm non với các hoạt động vui chơi là chủ yếu, trẻ sẽ chuyển sang môi trường học tập có nền nếp, kỷ luật và yêu cầu cao hơn về tính tự lập. Vì vậy, chuẩn bị tâm lý cho trẻ trước khi vào lớp 1 được xem là “chiếc chìa khóa” giúp các em tự tin hòa nhập và học tập hiệu quả.

Theo cô Nguyễn Thị Na - Phó Hiệu trưởng Phụ trách trường Mầm non Duy Phiên, điều quan trọng nhất đối với trẻ trước khi vào lớp 1 không phải là học trước quá nhiều kiến thức, mà là tạo cho trẻ tâm thế vui vẻ, hào hứng và sẵn sàng đến trường. Cha mẹ và giáo viên cần thường xuyên động viên, trò chuyện với trẻ về mái trường tiểu học, về thầy cô và bạn bè mới để các em cảm thấy gần gũi, thân thuộc hơn với môi trường sắp bước vào.

Các trường mầm non trên địa bàn tỉnh luôn chú trọng chuẩn bị toàn diện cho trẻ 5 tuổi trước khi chuyển cấp về kiến thức, kỹ năng giao tiếp, khả năng tự phục vụ, lắng nghe...

Cô Na cho biết thêm, tại Trường Mầm non Duy Phiên, nhà trường luôn chú trọng chuẩn bị toàn diện cho trẻ 5 tuổi trước khi chuyển cấp. Bên cạnh việc giúp trẻ làm quen với 29 chữ cái và 10 chữ số, nhà trường còn quan tâm rèn luyện kỹ năng giao tiếp, khả năng tự phục vụ, kỹ năng lắng nghe và thực hiện các quy định chung. Cuối năm học, trẻ được đánh giá thông qua các bài khảo sát và kiểm tra trực tiếp phù hợp với độ tuổi; 100% trẻ đều đạt yêu cầu tốt, sẵn sàng bước vào lớp 1.

Không chỉ trang bị kiến thức và kỹ năng, các trường mầm non trên địa bàn tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm nhằm tạo tâm lý tích cực cho trẻ. Những buổi tham quan trường tiểu học, chụp ảnh kỷ yếu, giao lưu tập thể giúp trẻ thêm háo hức, mạnh dạn và giảm bớt cảm giác bỡ ngỡ khi chuyển sang môi trường mới.

Chia sẻ về vai trò của gia đình trong giai đoạn này, cô Nguyễn Thị Hải - Hiệu trưởng Trường mầm non Hợp Thịnh cho rằng: Cha mẹ cần dành nhiều thời gian quan tâm, lắng nghe và đồng hành cùng con. Việc hình thành cho trẻ thói quen ngủ sớm, dậy đúng giờ, sắp xếp đồ dùng học tập gọn gàng hay mạnh dạn giao tiếp sẽ giúp trẻ thích nghi nhanh hơn với nề nếp học tập ở tiểu học.

“Cha mẹ không nên tạo áp lực cho trẻ bằng việc học trước chương trình hay so sánh con với các bạn khác. Điều trẻ cần nhất trước khi vào lớp 1 là sự động viên, khích lệ và cảm giác an toàn, được yêu thương”, cô Hải chia sẻ.

Theo đại diện Phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo, những năm gần đây, ngành giáo dục Phú Thọ đặc biệt quan tâm đến công tác chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1 theo hướng phát triển toàn diện, lấy trẻ làm trung tâm. Các cơ sở giáo dục mầm non không chỉ chú trọng trang bị kiến thức ban đầu mà còn tăng cường rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, khả năng thích nghi và xây dựng tâm thế tích cực cho trẻ trước khi chuyển cấp.

Việc chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và giáo viên. Điều quan trọng là giúp trẻ cảm thấy vui vẻ, tự tin, yêu thích việc đến trường thay vì tạo áp lực học tập quá sớm. Khi trẻ được chuẩn bị tốt về tâm lý và kỹ năng, các em sẽ dễ dàng hòa nhập và phát triển tốt trong môi trường tiểu học.

Có thể thấy rằng, sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ giữa cha mẹ và thầy cô chính là nền tảng giúp trẻ có một khởi đầu thuận lợi. Khi được chuẩn bị tốt cả về tâm lý, kỹ năng và sự tự tin, lớp 1 sẽ không còn là nỗi lo mà trở thành một hành trình mới đầy hứng khởi đối với mỗi em nhỏ.

Đinh Thuý