Giáo dục Phú Thọ - đổi mới từ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Sau một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, ngành Giáo dục Phú Thọ từng bước ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý và tạo chuyển biến tích cực trong công tác điều hành, chuyển đổi số. Những kết quả bước đầu cho thấy quyết tâm đổi mới tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả đang mở ra không gian phát triển mới cho giáo dục địa phương.

Thầy và trò Trường THPT Mỹ Văn, xã Vạn Xuân ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục.

Khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ngành Giáo dục tỉnh chủ động kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt. Theo Quyết định số 13/2025/QĐ-UBND ngày 2/7/2025 của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT hiện có 11 phòng chuyên môn và 157 đơn vị trực thuộc.

Việc bỏ cấp huyện đồng nghĩa với giải thể phòng GD&ĐT cấp huyện. Thay đổi này giúp giảm đáng kể số lượng đầu mối quản lý, cắt giảm các tầng nấc phê duyệt, báo cáo và chỉ đạo hành chính. Quá trình ra quyết định và triển khai chính sách giáo dục từ cấp tỉnh xuống cấp cơ sở (trường học) được rút ngắn, giảm thiểu sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ và thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả tổng thể của công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục, giúp các chính sách và chỉ đạo được thực thi nhanh chóng, đồng bộ hơn trên toàn tỉnh.

Trong mô hình mới, Sở GD&ĐT trở thành cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp về chuyên môn đối với tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, từ cấp mầm non đến trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên. Sự thay đổi này cho phép Sở GD&ĐT thực hiện công tác chỉ đạo chuyên môn một cách thống nhất, sâu sát và kịp thời hơn. Các kế hoạch, chương trình, quy định về chuyên môn, nghiệp vụ được ban hành và triển khai trực tiếp đến các trường, đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả trong toàn hệ thống giáo dục của tỉnh. Đặc biệt, Sở có vai trò then chốt hơn trong việc quản lý, quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng toàn diện đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trên phạm vi toàn tỉnh.

Để bù đắp việc không còn cấp huyện, một số nhiệm vụ quản lý giáo dục đã được phân cấp, giao quyền mạnh mẽ hơn về cho UBND cấp xã hoặc trực tiếp cho các cơ sở giáo dục đủ điều kiện về năng lực và nguồn lực. Sự phân quyền này giúp phát huy tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của chính quyền cấp xã và các đơn vị trường học trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh tại chỗ, phù hợp với đặc thù địa phương và nhu cầu của người học.

Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, hệ thống các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh được rà soát, sắp xếp ổn định, đảm bảo tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả; mạng lưới trường lớp học được duy trì hợp lý, góp phần mở rộng cơ hội học tập cho người dân ở mọi vùng miền. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được quan tâm bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm và ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Giờ học của cô và trò Trường THCS Hưng Hóa, xã Tam Nông.

Hạ tầng công nghệ thông tin tại địa phương được quan tâm đầu tư. 100% cơ sở giáo dục triển khai chuyển đổi số; tỷ lệ văn bản điện tử đạt 98%. Hệ thống văn bản điều hành kết nối, liên thông từ tỉnh, bộ đến các đơn vị trực thuộc cơ bản bảo đảm, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính.

Nhà giáo ưu tú Phùng Quốc Lập - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: Giai đoạn 2026-2030, ngành Giáo dục tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Bộ GD&ĐT về đổi mới giáo dục; giữ vững ổn định, nâng cao chất lượng giáo dục trong tình hình mới, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Ngành sẽ tham mưu UBND tỉnh rà soát, bổ sung, thống nhất các quy định liên quan đến lĩnh vực giáo dục; kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai nhiệm vụ phù hợp với thực tiễn địa phương; tham mưu UBND tỉnh bổ sung biên chế giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, sách giáo khoa, đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Bên cạnh đó, ngành chú trọng tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, báo cáo viên; đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học; bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý cấp xã, phường về năng lực quản lý giáo dục. Tăng cường kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế.

Đặc biệt, ngành tiếp tục tăng cường quản lý, kiểm tra và nâng cao chất lượng giáo dục; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ, liên thông; triển khai các phần mềm hỗ trợ giảng dạy, quản lý, đánh giá. Thực hiện tốt công tác phối hợp với UBND cấp xã trong công tác quản lý, triển khai nhiệm vụ giáo dục; hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa Sở GD&ĐT và UBND xã, phường, đảm bảo thực hiện thống nhất các nhiệm vụ chuyên môn.

Những kết quả bước đầu cho thấy mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang tạo động lực mới cho giáo dục Phú Thọ phát triển theo hướng hiện đại, tinh gọn và hiệu quả hơn. Quan trọng hơn, quá trình đổi mới tổ chức bộ máy không chỉ là sự thay đổi về hành chính mà còn là bước chuyển trong tư duy quản trị, hướng tới xây dựng nền giáo dục phục vụ người dân tốt hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Hạnh Thúy