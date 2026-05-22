Khởi tố vụ án bạo lực học đường tại Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1

Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 2 học sinh của Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1 về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại khoản 1, Điều 318, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Công an phường Xuân Hòa tiếp nhận đơn trình báo của ông H.D.T, trú tại xã Quang Minh, thành phố Hà Nội về việc cháu gái là V.N.K, sinh năm 2010, học sinh lớp 10 của nhà trường bị một nhóm học sinh cùng trường hành hung.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa em V.N.K với hai học sinh là N.T.L.P và N.K.L. Ngày 19/5/2026, tại khu vực nhà vệ sinh nữ tầng 8 của trường, P và L đã rủ thêm một số học sinh khác tham gia đánh em K. Nhóm học sinh này còn quay video và phát tán lên mạng xã hội.

Hậu quả, em V.N.K bị thương tích, hoảng loạn tinh thần, phải điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt, sau đó chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lan P và Lê Dương Bảo N, đều sinh năm 2010. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, các đối tượng đã đủ 16 tuổi, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Theo lãnh đạo nhà trường, hiện sức khỏe và tâm lý của em V.N.K đang dần ổn định. Nhà trường đã tổ chức thăm hỏi, động viên, đồng thời phối hợp cùng gia đình hỗ trợ em tiếp tục học tập sau vụ việc.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thúy Hường