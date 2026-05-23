Đề xuất tiêu chí thành lập thôn, tổ dân phố

Bộ Nội vụ đề xuất tiêu chí thành lập thôn, tổ dân phố tại Dự thảo Nghị định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố; chế độ, chính sách với người hoạt động không chuyên trách.

Dự thảo Nghị định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố; chế độ, chính sách với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố gồm 04 chương và 16 điều, cụ thể như sau:

Chương I. Quy định chung, gồm 03 điều (từ Điều 1 đến Điều 3), quy định về phạm vi điều chỉnh; xác định vị trí, tính chất của thôn, tổ dân phố; nguyên tắc tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Chương II. Thành lập, sắp xếp, tổ chức lại, giải thể và đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố, gồm 05 điều (từ Điều 4 đến Điều 9), quy định về nguyên tắc, tiêu chí, các trường hợp thành lập; trình tự, thủ tục thành lập, giải thể, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố.

Chương III. Số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, gồm 03 điều (từ Điều 10 đến Điều 12), quy định về số lượng, chức danh; quỹ phụ cấp, chế độ đào tạo, bồi dưỡng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Chương IV. Tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành, gồm 04 điều (từ Điều 13 đến Điều 16), quy định về nguồn kinh phí thực hiện; điều khoản chuyển tiếp; trách nhiệm tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành.

Tiêu chí thành lập thôn, tổ dân phố

Tại Dự thảo, Bộ Nội vụ đã đưa ra các tiêu chí cụ thể để thành lập thôn, tổ dân phố gắn với đặc điểm từng địa phương.

1. Quy mô số hộ gia đình

a) Ở thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh: thôn phải có từ 500 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 700 hộ gia đình trở lên;

b) Ở vùng Trung du và Miền núi phía Bắc: thôn phải có từ 150 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 300 hộ trở lên;

c) Ở vùng Đồng bằng sông Hồng: thôn phải có từ 400 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 550 hộ gia đình trở lên;

d) Ở vùng Bắc Trung bộ: thôn phải có từ 350 hộ trở gia đình lên, tổ dân phố phải có từ 450 hộ gia đình trở lên;

đ) Ở vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây nguyên thôn phải có từ 350 hộ gia đình trở lên, TDP phải có từ 500 hộ gia đình trở lên. Riêng các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng và Đắk Lắk: thôn phải có từ 300 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 450 hộ gia đình trở lên;

e) Ở vùng Đông Nam bộ thôn phải có từ 400 hộ trở lên, Tổ dân phố phải có từ 550 hộ trở lên;

g) Ở vùng đồng bằng sông Cửu Long thôn phải có từ 400 hộ trở lên, TDP phải có từ 550 hộ trở lên.

2. Quy mô số hộ gia đình đối với thôn, tổ dân phố có yếu tố đặc thù

Trường hợp ở địa bàn biên giới, hải đảo cách xa đất liền, do việc di dân hoặc để bảo vệ đường biên giới, chủ quyền biển đảo; thôn, tổ dân phố ở các địa bàn có yếu tố đặc thù khác (ở nơi có địa hình bị chia cắt phức tạp; nằm biệt lập trên các đảo, cù lao, cồn trên sông...) thì quy mô thôn, tổ dân phố có thể thấp hơn quy định tại khoản 1 Điều này.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể quy mô số hộ gia đình đối với các thôn, tổ dân phố quy định tại khoản này phù hợp với điều kiện của từng địa bàn.

3. Các tiêu chí khác

Thôn, tổ dân phố phải có cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để phục vụ hoạt động cộng đồng và bảo đảm ổn định cuộc sống của người dân.

Phân cấp, phân quyền trong thành lập, sắp xếp, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố

Về thẩm quyền thành lập, sắp xếp, tổ chức lại; giải thể, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố, Bộ Nội vụ đề xuất quy định như sau:

1. Hội đồng nhân dân phường quyết định thành lập, sắp xếp, tổ chức lại, giải thể, đặt tên, đổi tên tổ dân phố trên địa bàn.

2. Hội đồng nhân dân xã quyết định thành lập, sắp xếp, tổ chức lại, giải thể, đặt tên, đổi tên thôn trên địa bàn.

3. Hội đồng nhân dân đặc khu quyết định thành lập, sắp xếp, tổ chức lại, giải thể, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

4. Ở những nơi không tổ chức cấp chính quyền địa phương dân cấp xã thì Ủy ban nhân cấp xã quyết định thành lập, sắp xếp, tổ chức lại, giải thể, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

