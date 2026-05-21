Phó Chủ tịch UBND xã có thể xếp ngạch chuyên viên chính

Phó Chủ tịch UBND xã, phường có thể xếp ngạch chuyên viên chính, khi xếp vào ngạch theo vị trí việc làm quy định tại Nghị định số 361/2025/NĐ-CP phải đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ ở ngạch tương ứng được sử dụng tại cơ quan, tổ chức mình.

Theo quy định của Nghị định số 361/2025/NĐ-CP, tỷ lệ công chức bố trí theo vị trí việc làm xếp ngạch chuyên viên chính và tương đương thì đối với vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc xã, tỷ lệ là 100%; đối với vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý là cấp phó người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc xã, tỷ lệ không vượt quá 50% tổng số lượng cấp phó người đứng đầu của toàn bộ cơ quan chuyên môn thuộc xã theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Ông Nguyễn Quốc Hưng (Gia Lai) hỏi, Phó Chủ tịch UBND xã, phường có được xếp ngạch chuyên viên chính không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 361/2025/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm công chức thì Phó Chủ tịch UBND xã, phường có thể xếp ngạch chuyên viên chính, khi xếp vào ngạch theo vị trí việc làm quy định tại Nghị định này phải đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ ở ngạch tương ứng được sử dụng tại cơ quan, tổ chức mình.

Trường hợp có vướng mắc đề nghị ông liên hệ cơ quan chức năng tại địa phương để được hướng dẫn giải quyết theo thẩm quyền.

Theo baochinhphu.vn


