Trợ cấp hưu trí cho người 75 tuổi dự kiến 540.000 đồng từ 1/7

Trợ cấp hưu trí cho người từ đủ 75 tuổi, chuẩn trợ giúp xã hội cho các nhóm yếu thế dự kiến tăng từ 500.000 lên 540.000 đồng mỗi tháng, theo đề xuất của Bộ Y tế.

Tại dự thảo Nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội mới nhất, Bộ Y tế đề xuất điều chỉnh 500.000 đồng mỗi tháng lên 540.000 đồng từ ngày 1/7. Tỷ lệ tăng 8% cùng mức điều chỉnh lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp người có công. So với dự thảo lần đầu vào đầu tháng 4, tỷ lệ đề xuất còn 8% thay vì 20% như trước.

Người cao tuổi làm thêm tại xưởng may ở chợ Đông Ba, Huế. Ảnh: Võ Thạnh

Trợ cấp hưu trí xã hội là tầng an sinh mới dành cho người từ đủ 75 tuổi trở lên thực hiện từ tháng 7/2025 mà không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hàng tháng; hoặc người đang thụ hưởng mà số tiền thấp hơn mức chung. Với hộ nghèo, cận nghèo, tuổi hưởng từ đủ 70 đến dưới 75. Cả nước hiện có khoảng 2,5 triệu người hưởng chính sách này.

Chuẩn trợ giúp xã hội là mức tiền làm căn cứ xác định khoản hưởng trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội, kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng người thụ hưởng tại các cơ sở trợ giúp, mức trợ giúp khác. Hiện cả nước có khoảng 2 triệu người thụ hưởng, gồm 1,76 triệu người khuyết tật; 134.000 trẻ em mất nguồn nuôi dưỡng, hoàn cảnh đặc biệt; 70.000 người đơn thân nghèo đang nuôi con; 4.000 người nhiễm HIV và 107.000 người thuộc các nhóm do địa phương quy định.

Bộ Y tế tính toán với mức điều chỉnh 8%, ngân sách nhà nước chi thêm mỗi tháng 304 tỷ đồng. Ngân sách địa phương tự bảo đảm đối với các trường hợp nâng cao hơn mức chuẩn chung và mở rộng diện người hưởng.

Song Bộ Y tế cũng nêu thực tiễn trong quá trình lấy ý kiến, một số địa phương và cử tri, nhân dân đề nghị cần sớm điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 600.000 đồng mỗi tháng để nâng cao đời sống người hưởng. Tiếp thu góp ý, cơ quan soạn thảo đề xuất Chính phủ điều chỉnh theo mức điều chỉnh chung 8% từ 1/7; xin ý kiến cấp có thẩm quyền về phương án từ 1/7/2027 nâng chuẩn trợ giúp lên 600.000 đồng mỗi tháng. Mức này góp phần nâng cao đời sống cho các nhóm yếu thế, với tổng chi ngân sách tương ứng tăng thêm khoảng 4.255 tỷ đồng so với năm 2026. Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội và khả năng ngân sách, Bộ Y tế tiếp tục đề xuất lộ trình tăng phù hợp giai đoạn tiếp theo.

Chuẩn trợ giúp xã hội điều chỉnh gần nhất năm 2024 với mức 500.000 đồng mỗi tháng. Khoảng 4,5 triệu người hiện hưởng trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội với tổng kinh phí mỗi năm 45.000 tỷ đồng. Hiện, 5 tỉnh thành nâng mức hỗ trợ cao hơn chuẩn chung, gồm Hải Phòng và Quảng Ninh 700.000 đồng mỗi tháng; Hà Nội và TP HCM 650.000 đồng; Tuyên Quang 530.000 đồng.

Theo Vnexpress