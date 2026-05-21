Hiểm họa từ các ngầm tràn ở Nật Sơn mùa mưa lũ

Mỗi mùa mưa bão đến, người dân xã Nật Sơn lại sống trong cảnh thấp thỏm lo âu khi nhiều ngầm tràn, cầu dân sinh trên địa bàn thường xuyên bị nước lũ chia cắt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Không chỉ đe dọa tính mạng, tài sản của người dân, tình trạng này còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, giao thương, vận chuyển hàng hóa và trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngầm Chập Chỡ là cung đường “độc đạo” từ xóm Hồi Trám dẫn đi các xóm Khả, Đằng Long hiện đã xuống cấp không đảm bảo lưu thông trong mùa mưa bão.

Ngầm Bai Vọ nối liền xóm Lốc với xóm Khoang là tuyến giao thông huyết mạch với hàng nghìn lượt phương tiện lưu thông mỗi ngày. Tuy nhiên, cứ vào mùa mưa bão, khu vực này lại trở thành “điểm đen” thường xuyên xảy ra ngập úng do nước lũ từ thượng nguồn đổ về.

Theo khảo sát thực tế, ngầm Bai Vọ dài khoảng 100m, rộng 6m, mặt ngầm cao 1,8m. Công trình được xây dựng từ nhiều năm trước với quy mô nhỏ, hiện đã xuống cấp và không còn đáp ứng hiệu quả nhu cầu thoát lũ. Mỗi khi mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về mạnh khiến ngầm thường xuyên bị ngập sâu, giao thông bị chia cắt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Ông Bùi Văn Hiếu, Trưởng xóm Lốc cho biết: “Chỉ cần mưa lớn kéo dài vài giờ là ngầm bắt đầu ngập. Có thời điểm nước dâng sâu khoảng 3m, dòng chảy xiết khiến phương tiện không thể qua lại. Bề mặt ngầm hẹp nên khi nước lũ tràn về việc lưu thông rất khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao”.

Là xã miền núi có địa hình chia cắt phức tạp, nhiều đồi núi cao và hệ thống sông, suối dày đặc, xã Nật Sơn luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão. Khi xảy ra mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về nhanh khiến nhiều khu vực thấp trũng bị ngập úng cục bộ, một số tuyến giao thông bị chia cắt tạm thời. Đặc biệt, tại các ngầm tràn, mực nước thường dâng cao, chảy xiết qua mặt ngầm, gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông.

Lực lượng chức năng tuyên truyền, cảnh báo người dân không lưu thông qua ngầm khi nước lũ tràn về.

Qua rà soát, toàn xã hiện có 47 ngầm, 13 tràn trên các tuyến giao thông. Trong đó, nhiều ngầm tràn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao khi mưa lớn kéo dài như ngầm Khăm trên tuyến Trường Sơn A, ngầm Bai Vọ, ngầm Bo, ngầm Khoai - Bờ Nè, ngầm Bái Đây... Đây được xem là những “điểm đen” giao thông, thường xuyên xảy ra tình trạng nước dâng cao, gây chia cắt cục bộ và ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân trong mùa mưa bão.

Do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn trong năm 2025, nhiều ngầm tràn trên địa bàn xã đã bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Thiên tai không chỉ ảnh hưởng đến hệ thống giao thông mà còn tác động trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân. Trước thực trạng đó, địa phương đang tập trung huy động các nguồn lực để sửa chữa, nâng cấp các công trình hư hỏng nhằm bảo đảm an toàn giao thông và chủ động ứng phó với mùa mưa bão.

Để hạn chế rủi ro, UBND xã Nật Sơn đã chỉ đạo rà soát toàn bộ các ngầm tràn trên địa bàn, đánh giá mức độ an toàn và kịp thời phát hiện những vị trí xuống cấp, nguy hiểm. Tại các khu vực có nguy cơ cao, địa phương bố trí barie, rào chắn, biển cảnh báo và hệ thống chiếu sáng nhằm nâng cao khả năng nhận diện vào ban đêm.

Trong thời điểm mưa lớn, nước dâng cao, xã kiên quyết không cho người và phương tiện lưu thông qua ngầm; đồng thời bố trí lực lượng thường trực để cảnh báo, hướng dẫn và phân luồng giao thông, hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra tai nạn.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua hệ thống loa truyền thanh, các nhóm Zalo cộng đồng và tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người dân, tuyệt đối không chủ quan đi qua cầu, ngầm tràn khi nước lũ chảy xiết. Địa phương cũng chủ động xây dựng phương án ứng phó, chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân trong mùa mưa bão.

Nước lũ từ thượng nguồn tràn về do mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 5 năm 2025.

Đồng chí Bạch Công Ban - Phó Chủ tịch UBND xã Nật Sơn cho biết: “Vào mùa mưa bão, nhiều khu vực xuất hiện nước dâng cao, chảy xiết qua các ngầm tràn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng lớn đến đời sống Nhân dân. Để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, cấp ủy, chính quyền địa phương mong muốn Nhà nước quan tâm hỗ trợ kinh phí đầu tư, nâng cấp các tuyến đường, cầu, ngầm tràn và hệ thống thoát nước tại những khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai nhằm giảm thiểu nguy cơ chia cắt trong mùa mưa bão".

Theo đồng chí Bạch Công Ban, địa phương cũng đề nghị các cấp, ngành hỗ trợ thêm trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; đồng thời tổ chức các lớp tập huấn, diễn tập thực tế cho lực lượng xung kích ở cơ sở nhằm nâng cao kỹ năng xử lý tình huống.

Bên cạnh đó, xã kiến nghị bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng cầu thay thế một số ngầm tràn nguy hiểm như ngầm Khăm, ngầm Bo, ngầm Bai Vọ, ngầm Chỉ Bái, ngầm Khoai... nhằm bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đức Anh