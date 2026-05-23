Từ 1/7, người bị tai biến sau tiêm chủng có thể được bồi thường đến 100 triệu đồng

Nghị định 165 quy định mức bồi thường đối với các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng thuộc Chương trình tiêm chủng mở rộng hoặc tiêm chủng chống dịch do Nhà nước tổ chức từ 1/7 tới đây.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 165/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng bệnh, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7.

Một trong những điểm đáng chú ý tại nghị định này là việc quy định cụ thể mức bồi thường đối với các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng thuộc Chương trình tiêm chủng mở rộng hoặc tiêm chủng chống dịch do Nhà nước tổ chức.

Theo đó, Nhà nước thực hiện bồi thường đối với các trường hợp xảy ra tai biến nặng sau tiêm chủng khi sử dụng vắc xin, sinh phẩm trong Chương trình tiêm chủng mở rộng hoặc tiêm chủng chống dịch.

Người bị tai biến sau tiêm chủng có thể được bồi thường theo quy định mới từ 1/7.

Tại điều 151 của Nghị định 165 nêu rõ, trường hợp người được tiêm chủng bị khuyết tật do tai biến nặng sau tiêm chủng thì được bồi thường bằng 30 lần mức lương cơ sở tại thời điểm giải quyết bồi thường.

Đối với trường hợp người được tiêm chủng tử vong, Nhà nước chi trả các khoản gồm chi phí mai táng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và khoản bù đắp tổn thất về tinh thần với mức 100 triệu đồng.

Ngoài ra, Nhà nước sẽ tiến hành thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp bị tai biến sau tiêm chủng mà chưa được quỹ bảo hiểm y tế chi trả.

Người phải nghỉ việc không hưởng lương để chăm sóc cho trường hợp được Nhà nước bồi thường cũng sẽ được hỗ trợ theo mức đóng bảo hiểm xã hội của tháng trước liền kề. Cụ thể, Mức hỗ trợ = Mức lương đóng bảo hiểm xã hội của người chăm sóc phải nghỉ việc không hưởng lương x số ngày nghỉ / 22 ngày.

Việc xác định trường hợp được bồi thường được thực hiện thông qua Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng sau tiêm chủng theo quy định tại nghị định này.

