Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo: Chuyển tư duy từ “làm theo kế hoạch” sang “hiệu quả thực chất”

Chiều 21/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo (KHCN, ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS) tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ 5 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 7 tháng cuối năm 2026.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp công nghệ trong lĩnh vực chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, Phú Thọ đã hoàn thành kiện toàn bộ máy chỉ đạo, thành lập Ban Chỉ đạo phát triển KHCN, ĐMST, CĐS và Đề án 06 từ cấp tỉnh đến 100% xã, phường. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều đổi mới mạnh mẽ về tư duy, chuyển từ “làm theo kế hoạch” sang “làm theo mục tiêu, sản phẩm và hiệu quả thực chất” dựa trên dữ liệu thời gian thực.

Tính đến nay, tỉnh đã hoàn thành 139/261 nhiệm vụ có thời hạn được giao (đạt tỷ lệ 53,25%). Hạ tầng số ghi nhận bước phát triển vượt bậc khi đưa vào vận hành hệ thống giám sát, điều hành tăng trưởng dựa trên nền tảng dữ liệu số theo thời gian thực; phủ sóng 5G tại 100% trung tâm xã, phường, khu công nghiệp và xóa hoàn toàn 24 thôn lõm sóng trên địa bàn.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Tường báo cáo tại hội nghị.

Trong triển khai dịch vụ công, Phú Thọ đạt 95,27/100 điểm theo Bộ Chỉ số 766; giải quyết dứt điểm 99,39% hồ sơ quá hạn nhờ triển khai hiệu quả “Chiến dịch cao điểm 45 ngày”. Việc ứng dụng dữ liệu và nền tảng số tiếp tục mang lại hiệu quả rõ nét khi tỷ lệ xử lý văn bản điện tử tại các cơ quan Đảng dẫn đầu cả nước; 100% dữ liệu đất đai được đồng bộ, 100% cơ sở giáo dục triển khai học bạ số, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo tại hội nghị.

Hội nghị đã tập trung xem xét, thảo luận các nội dung mang tính chiến lược dài hạn, trọng tâm là: Chương trình phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội và tỉnh Phú Thọ về phát triển KHCN, ĐMST và CĐS giai đoạn 2026-2030; danh mục các bài toán lớn và phương án tập trung nguồn lực cho hạ tầng dữ liệu.

Các đơn vị chuyên trách, doanh nghiệp công nghệ cũng trình bày nhiều giải pháp kỹ thuật cốt lõi như tiến độ triển khai Trung tâm điều hành thông minh (IOC), cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh; chiến lược “60 ngày làm dữ liệu” và giải pháp “Bộ não thứ 2 cho tỉnh/thành phố” - nền tảng tri thức số hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành. Các chuyên gia, nhà khoa học đã đóng góp nhiều ý kiến thẳng thắn nhằm tháo gỡ các nút thắt kỹ thuật, thúc đẩy tiến trình số hóa toàn diện tại địa phương.

Đại diện các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trao đổi, góp ý tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng thời nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của KHCN, ĐMST và CĐS trong giai đoạn phát triển mới. Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải làm rõ cả bức tranh tổng thể lẫn các số liệu định lượng cụ thể; khẩn trương rà soát, phân cấp và liệt kê rõ nhiệm vụ thuộc thẩm quyền từng cấp, từng ngành để thuận tiện cho công tác kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu kiểm soát chặt chẽ các chỉ số KPI trên Cổng thông tin theo dõi của Trung ương; không để xảy ra tình trạng chậm tiến độ, cập nhật muộn ảnh hưởng đến điểm số hệ thống của tỉnh. Các nhiệm vụ Trung ương giao phải bảo đảm hoàn thành đúng hạn, đúng chất lượng.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, các chương trình ký kết hợp tác phải đi vào thực chất, xác định rõ sản phẩm đầu ra, nguồn lực và lộ trình triển khai. Các đơn vị cần khẩn trương hoàn thiện Đề án Chuyển đổi số và Đề án Phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo để trình Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt trong thời gian sớm nhất.

Việc thành lập Trung tâm Đổi mới Sáng tạo phải đảm bảo hoạt động thực chất theo mô hình “chợ công nghệ” để kết nối cung - cầu, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất thực tế để hỗ trợ doanh nghiệp trưng bày công nghệ, tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm, thúc đẩy chuyển đổi số lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Đinh Vũ