Thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các phường Vân Phú, Thanh Miếu

Chiều 21/5, Đoàn giám sát số 2 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các phường Vân Phú và Thanh Miếu. Đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát số 2 chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Đoàn giám sát.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, Đoàn giám sát số 2 đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Vân Phú và Thanh Miếu. Nội dung dự thảo báo cáo tập trung đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các Nghị quyết quan trọng, “trụ cột” của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền gắn với thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu tăng trưởng 2 con số; thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh; cụ thể hóa thành chương trình hành động, nhiệm vụ hằng quý, hằng năm phù hợp thực tiễn địa phương. Nhờ đó, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng - an ninh được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Tổ chức bộ máy sau sáp nhập theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Vân Phú báo cáo một số nhiệm vụ trọng tâm tại hội nghị.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, phường Vân Phú đã tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ thương mại gắn với phát triển du lịch, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, làng nghề, dịch vụ thương mại và các giá trị văn hóa, lịch sử trên địa bàn. Quý I/2026, tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 150 tỷ đồng, bằng 27% dự toán giao.

Đối với phường Thanh Miếu, đã tập trung phát triển thương mại, dịch vụ, kinh tế số và kinh tế tư nhân; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Thu ngân sách Nhà nước quý I/2026 ước đạt 134,57 tỷ đồng.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Thanh Miếu báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết trụ cột.

Tại hội nghị, thành viên đoàn giám sát và đại diện lãnh đạo 2 địa phương đồng tình, nhất trí cao với dự thảo báo cáo giám sát. Đồng thời tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong triển khai các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của phường, trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển đổi số và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các đại biểu cũng đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời kiến nghị một số nội dung nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các địa phương trong thời gian tới. Trong đó, trọng tâm là việc triển khai các giải pháp xử lý, khắc phục vi phạm về đất đai; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn, đặc biệt là các dự án nhà ở xã hội và các công trình phục vụ phát triển đô thị, dân sinh...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc, trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Vân Phú và Thanh Miếu trong công tác chuẩn bị nội dung phục vụ chương trình làm việc của Đoàn giám sát. Đồng thời biểu dương sự đoàn kết, nỗ lực vượt khó của cấp ủy, chính quyền 2 địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị thời gian qua, góp phần giữ vững ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Trên cơ sở dự thảo báo cáo giám sát và các ý kiến góp ý tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường cần nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để bổ sung, hoàn thiện báo cáo chính thức đảm bảo chất lượng, sát thực tiễn. Sau khi có thông báo kết luận của Đoàn giám sát và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 2 địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch, lộ trình và giải pháp cụ thể nhằm khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát số 2 Trần Duy Đông chủ trì hội nghị.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 2 phường tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh và các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà địa phương đề ra. Phân công cụ thể, “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm” gắn với kiểm tra, giám sát thường xuyên.

Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết vì mục tiêu phát triển chung, góp phần xây dựng Đảng bộ địa phương ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nghiêm túc quán triệt, thực hiện hiệu quả các chỉ đạo mới của Trung ương, của tỉnh trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tinh thần “làm nhanh, làm đến nơi, làm ra kết quả, lấy sản phẩm làm thước đo đánh giá hiệu quả công việc”.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, giải quyết dứt điểm các vi phạm về đất đai và làm tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, chủ động phối hợp với các sở, ngành chuyên môn thực hiện công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ đối với các vị trí có thiếu, còn yếu; thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, trật tự đô thị, cây xanh, cảnh quan và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của 2 phường, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng thời, yêu cầu các thành viên Đoàn giám sát tiếp thu đầy đủ ý kiến, hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Vân Phú, Thanh Miếu trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo theo quy định.

Đức Anh