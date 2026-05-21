Không để hồ sơ quá hạn trở thành “điểm nghẽn” trong phục vụ người dân, doanh nghiệp

Sau 45 ngày triển khai Chiến dịch cao điểm tập trung xử lý hồ sơ thủ tục hành chính chậm hạn, quá hạn trên địa bàn tỉnh, toàn tỉnh đã xử lý được 8.567/8.620 hồ sơ quá hạn, đạt tỷ lệ 99,39%. Kết quả này cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi của lãnh đạo UBND tỉnh. Phóng viên đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc.

Phóng viên: Thưa đồng chí, Chiến dịch cao điểm 45 ngày xử lý hồ sơ chậm hạn, quá hạn vừa qua đã đạt kết quả rất tích cực. Đồng chí đánh giá như thế nào về kết quả này?

Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc: Có thể khẳng định, Chiến dịch cao điểm 45 ngày đã cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Từ 8.620 hồ sơ quá hạn tồn đọng tại thời điểm bắt đầu chiến dịch, đến khi kết thúc đã xử lý được 8.567 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,39%.

Điều quan trọng không chỉ nằm ở số lượng hồ sơ được giải quyết, mà còn ở sự chuyển biến về tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ người dân và doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nhiều cơ quan, đơn vị đã chủ động rà soát, phân loại hồ sơ, tăng cường phối hợp liên thông, tập trung tháo gỡ khó khăn để xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng kéo dài.

Kết quả đạt được cho thấy, khi có sự chỉ đạo quyết liệt, phân công rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và duy trì cơ chế kiểm tra, giám sát thường xuyên thì những tồn tại kéo dài hoàn toàn có thể được xử lý hiệu quả.

Phóng viên: Đồng chí là người trực tiếp chỉ đạo chiến dịch này. Theo đồng chí, đâu là yếu tố quyết định tạo nên kết quả đạt được?

Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc: Theo tôi, có ba yếu tố quan trọng.

Thứ nhất là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, từ cấp tỉnh đến cơ sở. Trong quá trình triển khai, UBND tỉnh thường xuyên theo dõi tiến độ, tổ chức họp kiểm điểm, đôn đốc theo từng tuần, từng nhóm hồ sơ và từng cơ quan, đơn vị.

Thứ hai là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Những đơn vị đạt kết quả tốt đều là nơi lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra và chịu trách nhiệm đến cùng đối với kết quả xử lý hồ sơ. Khi người đứng đầu quyết liệt thì bộ máy sẽ chuyển động tích cực và hiệu quả.

Thứ ba là việc ứng dụng dữ liệu và theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Việc giám sát theo thời gian thực giúp phát hiện sớm hồ sơ có nguy cơ trễ hạn để kịp thời xử lý, hạn chế phát sinh tồn đọng mới.

Bên cạnh đó, phải ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực rất lớn của đội ngũ cán bộ trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính ở nhiều cơ quan, đơn vị. Nhiều nơi cán bộ làm thêm ngoài giờ, rà soát từng hồ sơ để xử lý dứt điểm.

Phóng viên: Được biết sau chiến dịch vẫn còn 53 hồ sơ quá hạn chưa được giải quyết, chiếm 0,61% tổng số hồ sơ quá hạn và 100% số hồ sơ này đều thuộc lĩnh vực đất đai hoặc có liên quan đến lĩnh vực đất đai. Đồng chí đánh giá như thế nào về vấn đề này?

Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc: Đây là nội dung chúng tôi đặc biệt quan tâm trong quá trình chỉ đạo chiến dịch. Trong số 53 hồ sơ quá hạn chưa được giải quyết, phần lớn đang chờ người dân hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai; đến thời điểm hiện nay chỉ còn 28 hồ sơ quá hạn. Thực tế cho thấy, lĩnh vực đất đai có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều quy định pháp luật, nhiều khâu thẩm định, xác minh và đòi hỏi sự phối hợp liên thông giữa nhiều cơ quan, đơn vị.

Nhiều hồ sơ tồn đọng kéo dài qua nhiều thời kỳ, liên quan đến nguồn gốc sử dụng đất, nghĩa vụ tài chính, tranh chấp hoặc thay đổi chính sách pháp luật qua từng giai đoạn nên việc xử lý đòi hỏi phải hết sức chặt chẽ, đúng quy định. Bên cạnh đó, một số quy định pháp luật về đất đai hiện vẫn còn chưa thật sự đồng bộ, dẫn đến khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng tại cơ sở.

Quan điểm của UBND tỉnh là không né tránh, không để hồ sơ tồn đọng kéo dài. Chúng tôi đã yêu cầu các cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát từng hồ sơ cụ thể, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn xử lý; đồng thời chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, bảo đảm giải quyết dứt điểm trong thời gian sớm nhất nhưng vẫn đúng quy định pháp luật.

Qua thực tế này cũng cho thấy cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, quy trình và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực đất đai nhằm hạn chế phát sinh hồ sơ chậm hạn trong thời gian tới.

Phóng viên: Qua thực tiễn triển khai, đồng chí rút ra những bài học kinh nghiệm gì trong công tác cải cách hành chính và giải quyết thủ tục hành chính?

Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc: Qua chiến dịch này, chúng tôi rút ra một số bài học rất quan trọng.

Trước hết, muốn giải quyết hiệu quả thì phải rà soát, phân loại hồ sơ ngay từ đầu. Hồ sơ đơn giản phải xử lý nhanh; hồ sơ phức tạp phải xác định rõ khó khăn, vướng mắc để tập trung tháo gỡ.

Thứ hai, công tác theo dõi, giám sát phải được thực hiện thường xuyên, liên tục. Nếu để hồ sơ quá hạn kéo dài nhiều tháng, nhiều năm mới xử lý sẽ rất khó khăn.

Thứ ba, trách nhiệm của người đứng đầu là yếu tố quyết định. Nơi nào lãnh đạo sâu sát, quyết liệt thì nơi đó kết quả rất tích cực.

Thứ tư, phải thực hiện nghiêm việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để đảm bảo công khai, minh bạch, người dân có thể giám sát quá trình luân chuyển hồ sơ để kịp thời phát hiện, kiến nghị cơ quan nhà nước trong quá trình giải quyết.

Thứ năm, rất cần sự ủng hộ, phối kết hợp chặt chẽ từ người dân trong việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý theo quy định.

Và cuối cùng, cải cách hành chính không chỉ là yêu cầu quản lý nhà nước mà còn là trách nhiệm phục vụ Nhân dân. Mỗi hồ sơ chậm hạn không chỉ là một con số thống kê mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, thời gian, chi phí của người dân và doanh nghiệp.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong 45 ngày triển khai chiến dịch, phường Vĩnh Phúc không phát sinh hồ sơ chậm, quá hạn.

Phóng viên: Đồng chí cho biết những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để duy trì kết quả đạt được?

Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc: Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát, giải quyết dứt điểm số hồ sơ còn chậm hạn; kiên quyết không để phát sinh hồ sơ quá hạn mới sau khi kết thúc chiến dịch.

Các cơ quan, đơn vị phải thực hiện nghiêm cơ chế một cửa, một cửa liên thông; duy trì việc theo dõi, đánh giá thường xuyên đối với chất lượng và tiến độ giải quyết thủ tục hành chính; xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân thường xuyên để xảy ra tình trạng chậm hạn kéo dài, không có chuyển biến rõ rệt.

Cùng với đó là nâng cao vai trò, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện; chủ động cải tiến quy trình nội bộ, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ thời hạn; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính.

Chúng tôi cũng yêu cầu các cơ quan chuyên môn chủ động tham mưu UBND tỉnh kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương ban hành hướng dẫn cụ thể hoặc điều chỉnh những quy định còn chồng chéo, chưa rõ ràng, gây khó khăn trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là lĩnh vực đất đai.

Đối với Văn phòng UBND tỉnh, cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề; tổ chức các đoàn kiểm tra đột xuất đối với những đơn vị có tỷ lệ hồ sơ quá hạn cao hoặc chậm chuyển biến để kịp thời chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm.

Đồng thời, tiếp tục nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo hướng hiện đại, thông minh hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành trong giai đoạn mới. Đặc biệt trong giai đoạn này chúng ta đang thực hiện chuyển đổi hệ thống, thứ nhất: Cổng dịch vụ công quốc gia cũ sẽ dừng hoạt động và chuyển sang Cổng dịch vụ công quốc gia mới tại Trung tâm dữ liệu quốc gia do Bộ Công an xây dựng và quản lý; thứ hai: Việc triển khai tiếp nhận và giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung của các Bộ, ngành Trung ương nên giai đoạn đầu còn nhiều lúng túng, tuy nhiên đề nghị các sở, ngành, địa phương cần tập trung bố trí lực lượng để tiếp nhận, giải quyết dứt điểm các hồ sơ TTHC, kịp thời kiến nghị các Bộ, ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hệ thống mới, đảm bảo việc giải quyết TTHC được thông suốt, liên tục.

Mục tiêu cuối cùng là xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch, hiện đại, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ.

Thúy Hường (Thực hiện)