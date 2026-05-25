Chủ động phòng ngừa cháy, nổ mùa nắng nóng

Mùa hè, thời tiết nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng cao khiến nguy cơ cháy nổ có chiều hướng gia tăng, trong đó phần lớn xuất phát từ sự cố hệ thống, thiết bị điện. Để phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động các phương án phòng ngừa cháy, nổ, bảo đảm an toàn tài sản, tính mạng của bản thân, gia đình và cộng đồng.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh huy động lực lượng, tổ chức chữa cháy tại một hộ kinh doanh, ở khu 4, xã Vĩnh Hưng.

Nguy cơ cháy nổ gia tăng

Bước vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh khiến nguy cơ cháy, nổ tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường. Thực tế ghi nhận đã có nhiều vụ cháy xảy ra ngay tại cơ sở sản xuất, nhà xưởng và khu vực đồi rừng.

Điển hình, vào hồi 16 giờ 14 phút ngày 30/4/2026, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh nhận tin báo cháy tại xưởng cám cưa của ông Lê Ngọc Ký ở khu Phú Khuê, xã Tây Cốc. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đơn vị đã điều động 3 xe chữa cháy cùng 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy. Đến khoảng 17 giờ 20 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi khoảng 300m2 nhà xưởng, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 60 triệu đồng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do sự cố hệ thống thiết bị điện.

Trước đó, vào hồi 21 giờ 11 phút ngày 12/4/2026, xảy ra cháy tại khu vực đồi của ông Lưu Văn Tuấn ở thôn Trung Mầu, xã Bình Tuyền. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động 1 xe chữa cháy cùng 7 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đến 21 giờ 42 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm cháy khoảng 150m2 thực bì. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tác động của các hiện tượng tự nhiên trong điều kiện thời tiết hanh khô kéo dài.

Tiếp đó, vào hồi 20 giờ 41 phút ngày 2/5/2026, xảy ra cháy tại xưởng may của Công ty TNHH Trần Dung Phú Thọ tại khu 1, xã Lâm Thao. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động 2 xe chữa cháy, 2 máy bơm chữa cháy cùng 11 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường triển khai các biện pháp dập lửa. Đến 21 giờ 50 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi khoảng 260m2 nhà xưởng, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 70 triệu đồng. Nguyên nhân ban đầu tiếp tục được xác định do sự cố hệ thống thiết bị điện.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 98 vụ cháy, gồm 95 vụ cháy cấp I, 3 vụ cháy cấp II. Các vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản, sơ bộ ước tính khoảng 5,8 tỷ đồng và 0,1ha thực bì bị thiêu rụi. Trong số này, có tới 71 vụ cháy do sự cố hệ thống, thiết bị điện, chiếm 72,44%. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã trực tiếp tổ chức chữa cháy 76/98 vụ, huy động 223 lượt phương tiện chữa cháy cơ giới cùng 1.359 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy, kịp thời cứu an toàn 1 người bị nạn. Ngoài ra, lực lượng tại chỗ và Nhân dân đã tham gia dập tắt 22 vụ cháy ngay từ ban đầu.

Chủ động phòng ngừa

Hiện nay, miền Bắc đang trong thời điểm nắng nóng, dự báo có những đợt nắng nóng kéo dài, lượng tiêu thụ điện lớn, nguy cơ cháy, nổ cao, nhất là tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chợ, siêu thị, khu, cụm công nghiệp, khu dân cư, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Để phòng ngừa cháy, nổ, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo các cơ quan, doanh nghiệp cần tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ, công nhân viên chấp hành nghiêm các quy định an toàn PCCC; thường xuyên tự kiểm tra, kịp thời khắc phục các sơ hở, thiếu sót về PCCC trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Các đơn vị cần quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt; sắp xếp vật tư, hàng hóa bảo đảm khoảng cách an toàn PCCC; thường xuyên vệ sinh máy móc, dây chuyền sản xuất nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh cháy. Đồng thời, kiểm tra, bảo dưỡng đầy đủ các phương tiện chữa cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy; duy trì lực lượng thường trực, tuần tra và chủ động xây dựng, thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ phù hợp với từng tình huống thực tế.

Đối với hộ gia đình, người dân cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị điện; lắp đặt các thiết bị bảo vệ như cầu dao, aptomat, rơle chống quá tải, chập cháy. Không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn trên cùng một ổ cắm hoặc đường dây dẫn dễ gây quá tải. Người dân không tự ý câu mắc điện tùy tiện; hạn chế để dây điện tiếp xúc với vật liệu dễ cháy. Khi sử dụng bếp điện, bàn là, bếp gas phải có người trông coi; tắt nguồn điện, khóa van gas sau khi sử dụng. Bên cạnh đó, cần bố trí nơi thờ cúng an toàn, hạn chế đốt vàng mã, nến, hương khi không có người trông coi. Mỗi gia đình nên chủ động xây dựng phương án thoát nạn, trang bị bình chữa cháy, dụng cụ trữ nước, thiết bị cảnh báo cháy sớm và hướng dẫn các thành viên trong gia đình sử dụng thành thạo.

Khi xảy ra cháy, người dân cần nhanh chóng báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC theo số điện thoại 114, đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương, lực lượng dân phòng và sử dụng phương tiện tại chỗ để chữa cháy, thoát nạn an toàn theo phương án đã chuẩn bị.

Chủ động phòng ngừa, nâng cao ý thức và thực hiện nghiêm các quy định an toàn PCCC chính là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy, nổ trong mùa nắng nóng, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và doanh nghiệp.

Huy Thắng