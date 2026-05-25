Tháo gỡ vướng mắc nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy tại các dự án giáo dục

Ngày 25/5, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo khó khăn, vướng mắc trong công tác nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và quyết toán vốn đầu tư đối với một số công trình giáo dục đã hoàn thành thi công nhưng chưa thể đưa vào sử dụng theo quy định.

Theo báo cáo, hiện có 4 công trình do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư gồm: Trường THPT Yên Thủy B, Trường THPT Lương Sơn, Trường THPT Yên Thủy A và Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình đã hoàn thành thi công, nghiệm thu khối lượng xây dựng nhưng chưa đủ điều kiện để nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán vốn đầu tư do chưa được chấp thuận nghiệm thu về PCCC.

Các công trình này được lập dự án, thẩm duyệt thiết kế PCCC trong giai đoạn năm 2021 theo các quy định hiện hành tại thời điểm đó. Quá trình thi công, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã thực hiện đầy đủ theo hồ sơ thiết kế được cơ quan có thẩm quyền thẩm duyệt.

Tuy nhiên, khi tổ chức kiểm tra nghiệm thu PCCC sau khi công trình hoàn thành, cơ quan chức năng yêu cầu bổ sung nhiều nội dung theo các quy định mới ban hành sau thời điểm phê duyệt dự án như: Bổ sung lối thoát nạn ngoài nhà, thang sắt thoát hiểm, nhà bơm chữa cháy độc lập, hệ thống báo cháy tự động và hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, các hạng mục bổ sung này không nằm trong thiết kế, dự toán và hợp đồng xây lắp ban đầu, với kinh phí phát sinh khoảng từ 350 đến 400 triệu đồng mỗi công trình.

Trong khi đó, các dự án đã hoàn thành thi công, hết thời gian thực hiện hợp đồng, đã được bố trí đủ vốn và giải ngân theo kế hoạch đầu tư công nên không còn cơ sở pháp lý để điều chỉnh, bổ sung khối lượng phát sinh.

Hiện Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đã tổ chức kiểm tra cả 4 công trình; Sở Xây dựng cũng đã kiểm tra công tác nghiệm thu tại hiện trường. Tuy nhiên, do chưa được chấp thuận nghiệm thu PCCC nên các công trình chưa đủ điều kiện để nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng. Đây cũng là nguyên nhân khiến Sở Tài chính chưa thể thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư theo quy định.

Ngoài 4 công trình nêu trên, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng gặp nhiều khó khăn khi tiếp nhận Dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập từ Ban Quản lý dự án huyện Yên Lập.

Để tháo gỡ khó khăn, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND tỉnh cho phép áp dụng cơ chế tự kiểm tra, nghiệm thu về PCCC của chủ đầu tư theo Thông tư số 62/2026/TT-BCA của Bộ Công an có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 đối với các công trình đã thi công đúng hồ sơ thiết kế được thẩm duyệt tại thời điểm phê duyệt dự án.

Sở cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình theo hồ sơ đã được phê duyệt; đồng thời cho phép tách các hạng mục bổ sung bắt buộc theo quy định mới về PCCC thành dự án hoặc nhiệm vụ đầu tư độc lập để sử dụng nguồn vốn sự nghiệp giáo dục hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác triển khai thực hiện sau khi hoàn thành quyết toán công trình.

Đối với Dự án Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Yên Lập, Sở Giáo dục và Đào tạo kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ pháp lý, tổ chức nghiệm thu PCCC, xử lý khoản giảm trừ theo kết luận kiểm toán và hoàn thiện điều kiện quyết toán dự án theo quy định.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu ghi nhận những khó khăn, vướng mắc khách quan phát sinh trong quá trình thực hiện các dự án, đặc biệt là sự thay đổi của các quy định về PCCC sau thời điểm phê duyệt dự án và thi công công trình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát cụ thể từng công trình còn vướng mắc về nghiệm thu PCCC và quyết toán vốn đầu tư; trên cơ sở quy định hiện hành đề xuất giải pháp tháo gỡ phù hợp, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng.

Công an tỉnh được giao chỉ đạo các đơn vị chuyên môn hướng dẫn cụ thể đối với từng công trình còn tồn tại về PCCC, tạo điều kiện để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định. Sở Xây dựng chủ trì phối hợp rà soát các nội dung liên quan đến công tác nghiệm thu công trình xây dựng, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đúng trình tự, thủ tục.

Sở Tài chính được giao nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét phương án bố trí kinh phí xử lý các hạng mục phát sinh liên quan đến yêu cầu bổ sung về PCCC theo quy định hiện hành.

Lê Minh