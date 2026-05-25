Buôn bán thuốc lá điện tử trái phép, 3 bị cáo lĩnh tổng hình phạt 72 tháng tù treo

Ngày 25/5, Tòa án nhân dân khu vực 12 tỉnh Phú Thọ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo Đỗ Công Hùng (SN 1995), Nguyễn Tiến Đạt (SN 2006) cùng trú tại phường Hòa Bình, Lương Ngọc Anh (SN 1997), trú tại phường Tân Hòa về tội “Buôn bán hàng cấm” theo điểm d, khoản 1, Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Phiên tòa xét xử các bị cáo liên quan đến hành vi mua bán trái phép thuốc lá điện tử có sự tham gia của đông đảo các em học sinh cùng người dân khu vực phường Hòa Bình, phường Tân Hòa và các địa phương lân cận.

Theo cáo trạng, từ năm 2021, Đỗ Công Hùng kinh doanh hàng hóa online tại nhà. Các mặt hàng được nhập từ nhiều nguồn trôi nổi qua mạng xã hội. Hùng không đăng ký kinh doanh, không kê khai nộp thuế theo quy định. Từ năm 2024, nhận thấy việc mua bán thuốc lá điện tử và tinh dầu thuốc lá điện tử mang lại lợi nhuận cao, Hùng tham gia các hội nhóm trên Facebook, Telegram để nhập hàng về bán kiếm lời.

Đây là lần đầu tiên các bị cáo có hành vi mua bán trái phép thuốc lá điện tử và các hóa chất phục vụ việc sử dụng thuốc lá điện tử được đưa ra xét xử trên địa bàn tỉnh.

Tháng 8/2024, Hùng thuê Lương Ngọc Anh làm nhân viên, đến tháng 2/2025 tiếp tục thuê Nguyễn Tiến Đạt phụ bán hàng, quảng cáo sản phẩm, lên đơn và giao hàng. Mỗi người được trả lương 5,5 triệu đồng/tháng cùng tiền công giao hàng. Dù biết từ năm 2025 thuốc lá điện tử là mặt hàng bị cấm kinh doanh theo Nghị quyết số 173/2024/QH15 của Quốc hội, Hùng bàn bạc với Ngọc Anh và Đạt tiếp tục bán cho khách quen hoặc khách liên hệ trước nhằm tiêu thụ lượng hàng tồn kho. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa xét xử, các bị cáo đã thành khẩn khai báo và thừa nhận toàn bộ hành vi mua bán trái phép thuốc lá điện tử và các hóa chất sử dụng cho thuốc lá điện tử với số lượng lớn.

Đến ngày 13/8/2025, từ nguồn tin của quần chúng và qua công tác nghiệp vụ, Công an phường Hòa Bình phát hiện, bắt quả tang Hùng và Ngọc Anh đang buôn bán thuốc lá điện tử, thu giữ số lượng lớn tang vật gồm 602 lọ tinh dầu thuốc lá điện tử với tổng thể tích hơn 17 lít; 428 máy hút, dụng cụ sử dụng thuốc lá điện tử và phụ kiện; 142 linh kiện thay thế cùng nhiều thiết bị điện tử phục vụ việc bán hàng. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ một số tài liệu, vật chứng có liên quan để phục vụ công tác điều tra. Nguyễn Tiến Đạt sau đó đến cơ quan công an đầu thú vào ngày 25/9/2025.

Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định các mẫu chất lỏng thu giữ đều chứa nicotine. Hội đồng định giá tài sản xác định tổng giá trị tang vật là hơn 246,9 triệu đồng. Cơ quan điều tra xác định trong quá trình hoạt động, Hùng đã 2 lần nhập thêm thuốc lá điện tử từ một đầu mối tại Hà Nội với tổng số tiền hơn 41,7 triệu đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội, thể hiện sự ăn năn hối cải. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và nhân thân của các bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đỗ Công Hùng 30 tháng tù, cho hưởng án treo; Lương Ngọc Anh 24 tháng tù cho hưởng án treo; Nguyễn Tiến Đạt 18 tháng tù và cho hưởng án treo. Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng tuyên truy thu toàn bộ số tiền thu lợi bất chính từ việc buôn bán thuốc lá điện tử đối với các bị cáo và những người có liên quan theo quy định của pháp luật.

Trước phiên xét xử, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 12, Tòa án nhân dân khu vực 12 tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an phường Tân Hòa tổ chức tuyên truyền pháp luật về tác hại và các chế tài xử lý liên quan đến thuốc lá điện tử cho học sinh và người dân địa phương khi đến tham dự phiên tòa.

Mạnh Hùng