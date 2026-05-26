Công an xã Cao Dương bám địa bàn giữ an ninh trật tự

Những ngày đầu hè, khi màn đêm buông xuống trên các tuyến đường liên thôn của xã Cao Dương, ánh đèn pin của lực lượng Công an xã vẫn miệt mài cùng các tổ an ninh cơ sở tuần tra, kiểm soát địa bàn. Sự có mặt thường xuyên của lực lượng công an không chỉ góp phần giữ bình yên cho nhân dân mà còn tạo niềm tin vững chắc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Bám cơ sở, giữ bình yên địa bàn

Là địa bàn có nhiều tuyến đường liên xã, lưu lượng người và phương tiện qua lại đông, Công an xã Cao Dương xác định muốn giữ vững an ninh trật tự phải “bám dân, bám địa bàn”, chủ động nắm tình hình từ sớm, từ xa. Vì vậy, ngoài việc duy trì chế độ trực ban, trực chiến, lực lượng công an xã thường xuyên xuống cơ sở, phối hợp với các tổ an ninh trật tự ở thôn xóm để rà soát, quản lý các đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật, giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh.

Công an xã Cao Dương phối hợp tổ an ninh trật tự thường xuyên tuần tra đêm giữ an ninh trật tự cơ sở

Cùng với công tác phòng ngừa, Công an xã Cao Dương đặc biệt chú trọng đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma tuý ngay từ cơ sở. Lực lượng công an thường xuyên rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, phối hợp quản lý chặt người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma tuý nhằm hạn chế phát sinh tội phạm.

Điển hình vào trung tuần tháng 12/2025, qua công tác trinh sát, quản lý đối tượng diện ma túy phát hiện Nguyễn Văn Vượng, (sinh năm 1982, trú tại thôn Băng Hợp) là người đang trong thời gian quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú nhưng có biểu hiện nghi vấn tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy. Ngày 17/12/2025, Công an xã Cao Dương tiến hành triệu tập, kiểm tra đột xuất, xét nghiệm chất ma túy có trong cơ thể đối với Nguyễn Văn Vượng, kết quả Vượng dương tính với chất ma túy. Tại cơ quan Công an, bước đầu Nguyễn Văn Vượng khai nhận đã sử dụng trái phép chất ma túy là Heroin, hình thức sử dụng là hít trực tiếp vào cơ thể. Nguyễn Văn Vượng đã có 01 tiền sự Cai nghiện bắt buộc; là đối tượng trong diện quản lý của Công an xã. Ngày 22/12/2025, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Vượng về tội Sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo thống kê, từ 15/12/2025 đến nay, Công an xã Cao Dương đã tiếp nhận, xử lý 14 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, trong đó có 5 vụ việc liên quan đến ma tuý, 3 vụ đánh bạc, 4 vụ vi phạm về an toàn giao thông, 1 vụ giết người, 1 vụ trộm cắp tài sản và nhiều vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong nhân dân được giải quyết ngay từ cơ sở. Ngoài ra, Công an xã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 vụ kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ số tiền 13,5 triệu đồng; lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 vụ khai thác khoáng sản trái phép số tiền 62 triệu đồng.

Cùng với đó, Công an xã Cao Dương đẩy mạnh thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết các thủ tục hành chính như đăng ký cư trú, xác nhận thông tin cư trú, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Trong 4 tháng đầu năm, lực lượng công an xã đã tiếp nhận, giải quyết hàng trăm hồ sơ cư trú qua môi trường điện tử, góp phần giảm thời gian đi lại cho người dân, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính.

Công an xã Cao Dương hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Ông Nguyễn Văn Tài, xóm Om Làng chia sẻ: “Bây giờ bà con rất yên tâm vì tối nào cũng thấy công an đi tuần tra. Có việc gì phản ánh là các anh xuống ngay. Tình hình an ninh trật tự ổn định nên người dân tập trung làm ăn, phát triển kinh tế”.

Siết chặt tuần tra, bảo đảm an ninh nông thôn

Bên cạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an xã Cao Dương còn tăng cường tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường liên xã, liên thôn. Lực lượng công an xã thường xuyên phối hợp các tổ an ninh trật tự cơ sở tổ chức trên 40 lượt tuần tra vào các khung giờ cao điểm, nhất là buổi tối và dịp cuối tuần để nhắc nhở, xử lý các trường hợp thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe phóng nhanh, lạng lách, chở quá số người quy định. Qua công tác tuần tra, từ đầu năm đến nay lực lượng công an xã đã nhắc nhở hàng chục trường hợp vi phạm, góp phần hạn chế tai nạn và giữ gìn trật tự giao thông trên địa bàn.

Công an xã Cao Dương phối hợp tuyên truyền pháp luật trong trường học

Đồng thời, duy trì hiệu quả công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện và tuyên truyền pháp luật tại khu dân cư. Quản lý chặt các đối tượng chấp hành án tại địa phương, người có tiền án, tiền sự và các trường hợp có nguy cơ vi phạm pháp luật nhằm chủ động phòng ngừa từ sớm. Nhờ làm tốt công tác phòng ngừa, trên địa bàn không xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, tội phạm hình sự được kiềm chế.

Không chỉ đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, Công an xã Cao Dương còn chú trọng công tác tuyên truyền pháp luật tại các khu dân cư, trường học, vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác thu hút hàng trăm lượt người tham gia. Những buổi tuyên truyền về tác hại của ma tuý, phòng chống tội phạm, lừa đảo trên không gian mạng, quản lý vũ khí, vật liệu nổ được tổ chức thường xuyên tại các xóm dân cư đã giúp người dân chủ động hơn trong tự bảo vệ tài sản và tham gia tố giác tội phạm. Tổ chức cho học sinh, hộ gia đình trên địa bàn ký cam kết không chế tạo, tàng trữ, mua bán, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.Từ đầu năm đến nay, đã vận động thu hồi 9 súng PCP, súng tự chế, vũ khí thô sơ.

Công an xã Cao Dương vận động người dân giao nộp súng tự chế

Thượng tá Nguyễn Hữu Thắng, Trưởng Công an xã Cao Dương cho biết: “Để giữ vững bình yên địa bàn, đơn vị xác định phải phát huy sức mạnh toàn dân trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công an xã đã duy trì hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và người có uy tín tại cơ sở để nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh ngay từ thôn xóm. Chúng tôi luôn quán triệt cán bộ, chiến sĩ phải sâu sát cơ sở, gần dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Mỗi cán bộ công an phải thực sự là chỗ dựa tin cậy của người dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự”.

Từ sự chủ động, quyết liệt trong công tác, cùng tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an cơ sở, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Cao Dương tiếp tục được giữ vững, góp phần tạo môi trường bình yên để địa phương phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Đinh Thắng