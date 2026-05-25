Đề nghị sáp nhập 3 trường cao đẳng thành Trường Cao đẳng Hòa Bình

Ngày 25/5, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo dự thảo Đề án sáp nhập Trường Cao đẳng nghề Sông Đà, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình và Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình thành Trường Cao đẳng Hòa Bình. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, hiện nay cả 3 trường đều là đơn vị sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh, hoạt động trên địa bàn khu vực Hòa Bình cũ, có vị trí địa lý gần nhau, khoảng cách giữa các cơ sở chỉ khoảng 10km. Các trường có nhiều ngành, nghề đào tạo trùng lặp hoặc cùng nhóm ngành. Tuy nhiên, những năm gần đây, quy mô tuyển sinh và đào tạo chưa tương xứng với năng lực được cấp phép; nguồn lực về đội ngũ, cơ sở vật chất và trang thiết bị còn phân tán, chưa khai thác hiệu quả.

Sau sáp nhập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp mới sẽ mang tên Trường Cao đẳng Hòa Bình, trực thuộc UBND tỉnh Phú Thọ. Trụ sở chính đặt tại Tổ 6, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ - địa điểm hiện nay của Trường Cao đẳng nghề Sông Đà. Các cơ sở đào tạo còn lại của hai trường cao đẳng hiện hữu tiếp tục được sử dụng làm địa điểm đào tạo, thực hành và ký túc xá.

Theo đề án, Trường Cao đẳng Hòa Bình sẽ tiếp tục duy trì đào tạo 28 mã ngành nghề hiện có của 3 trường, gồm 11 ngành trình độ cao đẳng và 17 ngành trình độ trung cấp, nhằm bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh, sinh viên và thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm 2026.

Đối với những ngành nghề nhiều năm không tuyển sinh được hoặc sinh viên tốt nghiệp khó tìm kiếm việc làm, nhà trường sẽ xem xét dừng tuyển sinh. Đồng thời, sau khi hoàn tất sáp nhập, trường sẽ rà soát, đăng ký lại hoặc bổ sung các ngành nghề đào tạo mới phù hợp nhu cầu thị trường lao động và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Giai đoạn 2026-2030, Trường Cao đẳng Hòa Bình dự kiến có quy mô đào tạo bình quân khoảng 2.500-3.000 người học mỗi năm, tập trung phát triển theo định hướng trường chất lượng cao và đào tạo các ngành nghề trọng điểm phục vụ nhu cầu lao động kỹ thuật chất lượng cao của địa phương và xuất khẩu lao động.

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, việc sáp nhập là cần thiết nhằm giảm đầu mối, nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu hóa việc sử dụng tài sản công, đồng thời tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư và giải quyết việc làm của địa phương.

Tuy nhiên, đề án cần làm rõ hơn về tên gọi, địa điểm chính của trường sau sáp nhập, mã ngành đào tạo cũng như cơ cấu tổ chức bộ máy, vấn đề nhân sự, số lượng khoa, phòng, trung tâm phù hợp.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh, việc hợp nhất 3 trường cao đẳng là yêu cầu tất yếu nhằm thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Trên cơ sở ý kiến đóng góp tại hội nghị, Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện Đề án sáp nhập. Trong đó, cần đánh giá toàn diện hiện trạng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, viên chức, người lao động; ngành nghề đào tạo, quy mô tuyển sinh; quan tâm tối đa đến tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, giáo viên và người lao động.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu cũng nhấn mạnh, việc lựa chọn tên gọi của trường sau hợp nhất cần bảo đảm tính kế thừa, phù hợp định hướng phát triển lâu dài, thuận lợi cho hợp tác với doanh nghiệp, liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục đại học trong nước và quốc tế. Hồ sơ, thủ tục liên quan cần được chủ động phối hợp hoàn thiện để tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định; thời gian hoàn thành trong tháng 6/2026.

Sở Nội vụ có chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát phương án tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, phương án sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, viên chức và người lao động sau sáp nhập; hướng dẫn thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành. Sở Tài chính phối hợp rà soát, tham mưu phương án xử lý tài sản, tài chính, cơ sở vật chất của các trường sau sáp nhập, bảo đảm quản lý, sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

