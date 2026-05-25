Tăng cường đảm bảo an toàn Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Ngày 24/5, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành công văn số 2090/SGD&ĐT-QLCL về việc tăng cường công tác chuẩn bị, đảm bảo an toàn Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Học sinh lớp 9 Trường THCS Lê Quý Đôn, xã Thanh Sơn nỗ lực ôn thi vào lớp 10 THPT.

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt đầy đủ các chỉ đạo của Trung ương, Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh về công tác tổ chức kỳ thi; xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi cao về kỷ cương, an toàn và công bằng. Các cơ sở giáo dục tổ chức học tập nghiêm túc quy chế thi, hướng dẫn nghiệp vụ và “Cẩm nang kỳ thi” cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh.

Quán triệt rõ đề thi là tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “Tối mật”, nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng điện thoại di động, thiết bị thu phát thông tin, thiết bị công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc các phương tiện khác để gian lận, làm lộ, lọt, phát tán đề thi trong thời gian bảo mật. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy chế thi và pháp luật, bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc, đình chỉ thi và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định. Tăng cường tuyên truyền cảnh báo gian lận công nghệ cao; tổ chức ký cam kết chấp hành quy chế đối với 100% thí sinh, gắn trách nhiệm phối hợp của gia đình trong giám sát, nhắc nhở học sinh chấp hành.

Để nâng cao chất lượng chuẩn bị cho kỳ thi, các cơ sở giáo dục được yêu cầu rà soát, bổ sung kế hoạch ôn tập phù hợp với từng nhóm học sinh; chú trọng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng sâu, vùng xa; đồng thời không để xảy ra tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan gây áp lực cho học sinh. Cùng với đó, các đơn vị rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đăng ký dự thi và xét tốt nghiệp, bảo đảm chính xác, thống nhất giữa hồ sơ giấy và dữ liệu trên hệ thống quản lý thi, không để sai sót ảnh hưởng quyền lợi thí sinh.

Thực hiện nghiêm quy trình xét duyệt dữ liệu; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nhầm lẫn thông tin cá nhân, đối tượng ưu tiên, chế độ cộng điểm hoặc các sai sót ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh. Lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia công tác coi thi, chấm thi, kiểm tra thi và các khâu liên quan của kỳ thi bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng theo quy định; ưu tiên lựa chọn cán bộ, giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, chuyên môn vững vàng, nắm chắc quy chế và có kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ thi.

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong kiểm tra, xác nhận và chịu trách nhiệm về dữ liệu và nhân sự. Các trường (đặt địa điểm thi) chủ động ban hành kịp thời văn bản phối hợp với Công an, Y tế, Điện lực, Viễn thông, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan nhằm bảo đảm đầy đủ điều kiện tổ chức kỳ thi; nội dung phối hợp phải cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, thời hạn hoàn thành, không để bị động khi phát sinh tình huống.

Sở GD&ĐT yêu cầu hoàn thành hoàn thành công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện tổ chức thi đúng thời hạn: trước 17 giờ 00 ngày 28/5/2026 đối với Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và trước 17 giờ 00 ngày 8/6/2026 đối với Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ngoài ra, các địa phương và nhà trường chủ động rà soát, lập danh sách đầy đủ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, ở xa điểm thi hoặc di chuyển qua khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, chia cắt giao thông để xây dựng phương án hỗ trợ cụ thể, không để thí sinh nào bỏ thi vì lý do kinh tế, đi lại hoặc điều kiện khách quan có thể khắc phục.

Người đứng đầu các đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trước Sở Giáo dục và Đào tạo và cấp có thẩm quyền về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ tổ chức kỳ thi tại đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, chủ động phòng ngừa sai sót, tiêu cực, bảo đảm các kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, khách quan và đạt hiệu quả cao.

Hiền Mai