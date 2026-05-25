Trần Minh Khang đoạt Huy chương Đồng cuộc thi “OLYMPIC Toán học Quốc tế HKIMO”

Ở khu chợ thuộc phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ, vào những ngày cuối tuần, nhiều người đã quen với hình ảnh một cậu bé nhỏ nhắn, gương mặt sáng, đôi mắt lanh lợi, tay ôm bộ cờ vua đi khắp các quầy hàng để tìm người chơi cùng. Đó là em Trần Minh Khang, học sinh lớp 1A6, Trường Tiểu học Trưng Nhị, phường Phúc Yên.

Em Trần Minh Khang, học sinh lớp 1A6A-Trường Tiểu học Trưng Nhị, phường Phúc Yên.

Khang là con trai anh Trần Đức Hoàng, làm nghề lái xe và chị Phạm Hồng Vân, làm nghề trang điểm cô dâu. Từ năm 5 tuổi, do bố mẹ bận công việc, chị gái đi học, Khang thường sang nhà cậu ruột chơi và tò mò theo dõi những ván cờ vua. Từ sự tò mò ban đầu, cậu bé nhanh chóng bộc lộ niềm yêu thích đặc biệt với môn thể thao trí tuệ này.

Nhận thấy cháu say mê, người cậu đã hướng dẫn Khang những nước đi đầu tiên. Từ đó, cờ vua trở thành niềm đam mê lớn nhất của cậu bé. Khang dành phần lớn thời gian bên bàn cờ, say sưa nghiên cứu từng quân cờ, từng ô vuông. Khi không có người chơi cùng, em lại ôm bàn cờ ra chợ, tìm người đối đấu để thỏa niềm yêu thích.

Bước vào lớp 1 tại Trường Tiểu học Trưng Nhị, dưới sự giảng dạy của cô giáo Đỗ Thùy Linh, Khang không chỉ thể hiện năng khiếu cờ vua mà còn là học sinh chăm ngoan, ham học hỏi, hòa đồng và lễ phép. Dù mới làm quen với những con số, con chữ đầu tiên, em luôn có ý thức học tập nghiêm túc, chăm chỉ hoàn thành bài tập và thường xuyên nằm trong nhóm học sinh dẫn đầu của lớp trong năm học 2025-2026.

Sự nỗ lực ấy đã mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong cuộc thi kiến thức và giải Toán trên Internet Violympic, Trần Minh Khang giành Giải Vàng môn Toán - Tiếng Việt cấp phường, sau đó tiếp tục đoạt giải Đồng cấp tỉnh.

Không chỉ nổi bật trong học tập, Khang còn thể hiện bản lĩnh ở môn cờ vua. Tại vòng chung kết giải cờ vua nhân dịp ngày Truyền thống Thể thao Việt Nam, do lần đầu tham gia thi đấu nên em gặp không ít áp lực và liên tiếp thất bại ở những ván đầu. Tuy nhiên, sau giờ giải lao, được mẹ và cô giáo động viên, cậu bé nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tự tin bước vào các ván tiếp theo.

Bằng lối chơi linh hoạt, tư duy sắc bén cùng những nước cờ táo bạo, Trần Minh Khang liên tiếp vượt qua các đối thủ để giành Huy chương Đồng. Thành tích ấy không chỉ mang lại niềm vui cho gia đình, thầy cô mà còn để lại ấn tượng đẹp với những người yêu thích môn cờ vua tại địa phương.

Tiếp nối những thành tích đạt được, cuối năm học 2025-2026, Khang tiếp tục đón nhận tin vui khi đoạt Huy chương Đồng cấp quốc gia môn Toán bằng tiếng Anh tại Cuộc thi “Olympic Toán học Quốc tế HKIMO” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với FPT Corporation tổ chức vào tháng 4/2026. Những kết quả bước đầu của cậu học trò nhỏ không chỉ là niềm tự hào của gia đình, nhà trường mà còn cho thấy sự nỗ lực, đam mê và tinh thần học hỏi đáng quý của một tài năng trẻ nơi vùng đất Phúc Yên.

Nguyễn Nhuận Hồng Phương

(Hội Liên hiệp VHNT Phú Thọ)