Học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương đoạt Huy chương Bạc Olympic Vật lí châu Á

Tham dự Olympic Vật lí châu Á lần thứ 26 - APhO 2026 tổ chức tại Busan, Hàn Quốc, 8/8 học sinh đội tuyển quốc gia Việt Nam giành huy chương, gồm 6 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng. Đáng chú ý, 5/8 học sinh đội tuyển Việt Nam tham dự APhO 2026 học lớp 11. Đặc biệt, em Phan Tuấn Dũng, học sinh lớp 12 chuyên Lí, Trường THPT chuyên Hùng Vương đã xuất sắc đoạt Huy chương Bạc.

Em Phan Tuấn Dũng, học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương (đứng thứ hai từ phải sang) xuất sắc đoạt Huy chương Bạc Olympic Vật lí châu Á 2026.

Trước đó, em Phan Tuấn Dũng cũng xuất sắc giành giải Nhất quốc gia môn Vật lí và giành Huy chương Bạc Olympic Vật lí Bắc Âu - Baltic 2025, Huy chương Vàng Trại hè Hùng Vương 2024 - 2025 chọn học sinh giỏi các trường THPT chuyên khu vực Duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ...

Kỳ thi Olympic Vật lí châu Á năm 2026 có sự tham gia của 28 đoàn đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 209 thí sinh dự thi. Đây là một trong những kỳ thi Olympic khu vực có mức độ cạnh tranh cao, quy tụ nhiều đội tuyển mạnh về Vật lí trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Em Phan Tuấn Dũng, học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương.

Các thí sinh tham gia APhO 2026 phải trải qua các phần thi lý thuyết và thi thực nghiệm, thời lượng làm bài thi 5 giờ. Nội dung thi năm nay có tính phân loại cao, đòi hỏi thí sinh nắm vững kiến thức nền tảng, có năng lực mô hình hóa, xử lý toán học và vận dụng kiến thức vào các tình huống thực tiễn.

Bài thi lý thuyết gồm 3 bài, đề cập đến cơ học của các hệ cân, nhiễu xạ tia X trong nghiên cứu cấu trúc vật liệu và cộng hưởng từ trong trường ngoài. Các bài toán gắn kiến thức vật lí cơ bản với những ứng dụng trong đo lường chính xác, khoa học vật liệu, công nghệ bán dẫn, cảm biến và một số công nghệ hiện đại. Bài thi thực hành gồm 2 bài, tập trung vào thiết kế và khai thác hệ đo.

Kết quả này tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục phổ thông mũi nhọn, sự quan tâm của ngành giáo dục đối với công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu, học sinh giỏi, đồng thời góp phần lan tỏa niềm say mê khoa học và khát vọng vươn lên của học sinh trong lĩnh vực khoa học tự nhiên.

Hiền Mai