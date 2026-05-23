Giáo dục
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Cơ sở giáo dục mầm non Độc lập Kids Garden tổng kết năm học và vui Tết Thiếu nhi

Ngày 23/5, Cơ sở giáo dục mầm non Độc lập Kids Garden, phường Hoà Bình tổ chức tổng kết năm học 2025-2026 gắn với chương trình vui Tết Thiếu nhi 1/6 cho các bé đang theo học tại cơ sở.

Năm học 2025-2026, tập thể Cơ sở giáo dục mầm non Độc lập Kids Garden không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ; tạo môi trường học tập an toàn, thân thiện, giúp trẻ phát triển toàn diện.

Cơ sở giáo dục mầm non Độc lập Kids Garden tổng kết năm học và vui Tết Thiếu nhi

Cơ sở giáo dục mầm non Độc lập Kids Garden tổng kết năm học và vui Tết Thiếu nhi

Cô và trò tham gia nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Hiện nay, cơ sở có 5 lớp với trên 100 trẻ. Với mục tiêu lấy trẻ làm trung tâm, chú trọng phát triển toàn diện về thể chất, kỹ năng sống và kỹ năng giao tiếp, thời gian qua, nhà trường đã đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục; xây dựng môi trường học tập thân thiện, an toàn, sáng tạo để trẻ được trải nghiệm, khám phá và phát triển năng lực bản thân.

Nhờ đó, 90% trẻ được phát triển tốt về thể chất; 96% trẻ mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp; 92% trẻ có kỹ năng tự phục vụ phù hợp với lứa tuổi và 100% trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào lớp 1.

Cơ sở giáo dục mầm non Độc lập Kids Garden tổng kết năm học và vui Tết Thiếu nhi

Trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình mầm non cho các bé 5 tuổi.

Tại chương trình, nhà trường đã trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình mầm non cho các bé 5 tuổi; khen thưởng các cháu đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” và các bé có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện năm học 2025-2026.

Cơ sở giáo dục mầm non Độc lập Kids Garden tổng kết năm học và vui Tết Thiếu nhi

Các bé 5 tuổi được nhận giấy chứng nhận và quà tại chương trình.

Cũng trong dịp này, các bé được tham gia nhiều tiết mục văn nghệ, trò chơi tập thể vui nhộn nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trước khi bước vào kỳ nghỉ hè.

Hồng Duyên


Hồng Duyên

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Giáo dục mầm non Phường Hoà Bình cơ sở Cháu ngoan Bác Hồ Độc lập tổng kết năm học Chương trình Tết thiếu nhi 1/6 Phát triển Học tập
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Vững vàng vượt “vũ môn”

Vững vàng vượt “vũ môn”
2026-05-23 07:12:00

baophutho.vn Những ngày cuối tháng 5, hàng chục nghìn học sinh trên địa bàn tỉnh đang bước vào giai đoạn nước rút, dồn toàn bộ tâm sức cho kỳ thi tốt nghiệp...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long