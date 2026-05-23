Cơ sở giáo dục mầm non Độc lập Kids Garden tổng kết năm học và vui Tết Thiếu nhi

Ngày 23/5, Cơ sở giáo dục mầm non Độc lập Kids Garden, phường Hoà Bình tổ chức tổng kết năm học 2025-2026 gắn với chương trình vui Tết Thiếu nhi 1/6 cho các bé đang theo học tại cơ sở.
Năm học 2025-2026, tập thể Cơ sở giáo dục mầm non Độc lập Kids Garden không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ; tạo môi trường học tập an toàn, thân thiện, giúp trẻ phát triển toàn diện.
Cô và trò tham gia nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc.
Hiện nay, cơ sở có 5 lớp với trên 100 trẻ. Với mục tiêu lấy trẻ làm trung tâm, chú trọng phát triển toàn diện về thể chất, kỹ năng sống và kỹ năng giao tiếp, thời gian qua, nhà trường đã đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục; xây dựng môi trường học tập thân thiện, an toàn, sáng tạo để trẻ được trải nghiệm, khám phá và phát triển năng lực bản thân.
Nhờ đó, 90% trẻ được phát triển tốt về thể chất; 96% trẻ mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp; 92% trẻ có kỹ năng tự phục vụ phù hợp với lứa tuổi và 100% trẻ 5 tuổi sẵn sàng vào lớp 1.
Trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình mầm non cho các bé 5 tuổi.
Tại chương trình, nhà trường đã trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình mầm non cho các bé 5 tuổi; khen thưởng các cháu đạt danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” và các bé có thành tích tốt trong học tập, rèn luyện năm học 2025-2026.
Các bé 5 tuổi được nhận giấy chứng nhận và quà tại chương trình.
Cũng trong dịp này, các bé được tham gia nhiều tiết mục văn nghệ, trò chơi tập thể vui nhộn nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trước khi bước vào kỳ nghỉ hè.
Hồng Duyên
