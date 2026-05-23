Vững vàng vượt “vũ môn”

Những ngày cuối tháng 5, hàng chục nghìn học sinh trên địa bàn tỉnh đang bước vào giai đoạn nước rút, dồn toàn bộ tâm sức cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Trong thời khắc quan trọng ấy, cùng với sự động viên từ phía gia đình, thầy cô giáo, thì sự chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết để có được kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế sẽ tiếp thêm sự tự tin, bản lĩnh để các sĩ tử vững vàng vượt “vũ môn” và đạt được kết quả như kỳ vọng.

Giáo viên Trường THPT Thanh Sơn trao đổi, giải đáp vướng mắc cho học sinh lớp 12 ngoài giờ học chính khóa.

Những ngày “nước rút”

Năm học này, Trường THPT Hạ Hòa có hơn 300 học sinh khối 12 tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đến thời điểm hiện tại, 100% học sinh đã hoàn thành đăng ký dự thi trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Nhà trường đã chủ động triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, Sở GD&ĐT liên quan đến quy chế thi, hướng dẫn tổ chức kỳ thi tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh. Đặc biệt, để đảm bảo học sinh vững về kiến thức, kỹ năng bước vào kỳ thi, nhà trường chú trọng tổ chức công tác ôn thi tốt nghiệp ngay từ đầu năm học, giao cho giáo viên bộ môn xây dựng kế hoạch ôn thi theo từng buổi, từng tuần gắn với các chuyên đề ôn tập, bám sát cấu trúc đề thi tốt nghiệp. Đồng thời, thực hiện tốt các quy định về dạy thêm, học thêm. Trong quá trình ôn tập, giáo viên chú trọng khắc sâu kiến thức cơ bản, tăng cường rèn kỹ năng làm bài và phân hoá đối tượng học sinh để ôn tập hiệu quả. Ngoài giờ ôn tập trên lớp, giáo viên các bộ môn còn kết hợp giao nhiệm vụ về nhà, tăng cường rèn kỹ năng tự học của học sinh, trao đổi online khi học sinh cần giúp đỡ. Thầy giáo Nguyễn Anh Tuân - Hiệu trưởng Trường THPT Hạ Hòa chia sẻ: Để kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đạt kết quả tốt, Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên nhắc nhở học sinh nêu cao tinh thần tự học, tự ôn tập, hệ thống lại các kiến thức cơ bản, phân bổ thời gian ôn tập từng môn một cách khoa học, hợp lý. Từ nay đến lúc thi, nhà trường yêu cầu các giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm phối hợp với gia đình tăng cường quản lý học sinh, tận dụng thời gian để ôn luyện nhằm đạt kết quả tốt nhất.

Bám sát yêu cầu đổi mới của ngành Giáo dục, Trường THPT Thanh Sơn đã triển khai nhiều giải pháp sáng tạo trong công tác ôn thi cho học sinh lớp 12, hướng tới nâng cao chất lượng thực chất và phát huy năng lực người học. Năm học 2025 - 2026, trường có 1.422 học sinh, trong đó khối 12 có 441 học sinh - lực lượng trực tiếp tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Nhà trường đổi mới phương pháp ôn tập theo hướng phát triển năng lực, giảm dần việc truyền thụ kiến thức một chiều, tăng cường tổ chức các hoạt động học tập tích cực như thảo luận nhóm, giải quyết tình huống, luyện đề theo chuyên đề. Giáo viên tập trung hướng dẫn học sinh phương pháp tự học, kỹ năng phân tích đề, quản lý thời gian làm bài và xử lý các dạng câu hỏi vận dụng. Cùng với đó, công tác phân hóa đối tượng học sinh được thực hiện, nhà trường tổ chức các lớp ôn tập theo nhóm năng lực, xây dựng nội dung và phương pháp giảng dạy phù hợp. Thầy giáo Bùi Vĩnh Tuy - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong ôn thi giúp giáo viên và học sinh có thêm nhiều thuận lợi. Giáo viên sử dụng các nền tảng học trực tuyến, ngân hàng câu hỏi, phần mềm kiểm tra đánh giá để giao bài, chấm bài và phản hồi kịp thời. Học sinh có thể chủ động ôn luyện mọi lúc, mọi nơi, qua đó nâng cao hiệu quả học tập. Ngoài ra, nhà trường tham gia các đợt khảo sát chất lượng do Sở GD&ĐT tổ chức, phối hợp với các Trường THPT trong cụm tổ chức các đợt thi thử nghiêm túc, sát với đề minh họa. Qua đó, đánh giá chính xác năng lực học sinh, rút kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và điều chỉnh kế hoạch ôn tập.

Tâm lý chung của nhiều thí sinh là càng đến gần ngày thi thì càng căng thẳng. Dù đã được thầy cô trang bị kiến thức, chuẩn bị tâm lý nhưng nhiều em vẫn không tránh khỏi tâm trạng lo âu. Sự đồng hành, động viên của cha mẹ lúc này rất cần thiết, giúp con vững tin, giảm áp lực. Chị Đỗ Thị Hoàng Hương (phường Việt Trì) có con đang học lớp 12 cho biết: “Nhiều hôm thấy con học thâu đêm tôi lo lắng cháu sẽ ốm. Vì thế, tôi ưu tiên nấu những món ăn mà con thích, giữ thói quen ăn uống điều độ, không bỏ bữa. Vợ chồng tôi thống nhất không tạo áp lực cho con trong việc chọn trường thi hay ngành nghề mà để con có tâm lý thoải mái, tự tin lựa chọn dựa theo năng lực, sở thích của mình”.

Cô và trò lớp 12A3, Trường THPT Hạ Hòa ôn tập môn Văn với tâm lý thoải mái, vững tin vào kỳ thi sắp tới.

Hướng đến kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế

Năm 2026 là năm đầu tiên tỉnh Phú Thọ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT với quy mô lớn sau sáp nhập. Toàn tỉnh có 48.185 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 37.769 học sinh lớp 12 THPT, 8.094 học sinh giáo dục thường xuyên và 2.322 thí sinh tự do. Để phục vụ kỳ thi, tỉnh bố trí 110 điểm thi tại 84 xã, phường với khoảng 1.962 phòng thi. Hơn 7.100 cán bộ, giáo viên, nhân viên, lực lượng công an, y tế tham gia công tác coi thi cùng hơn 1.100 người dự phòng.

Quy mô lớn, địa bàn rộng, nhiều khu vực miền núi, giao thông khó khăn, nguy cơ ảnh hưởng bởi mưa lũ, sạt lở... đặt ra yêu cầu cao đối với công tác chuẩn bị. Xác định rõ điều đó, tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh gồm 121 thành viên, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương nhằm bảo đảm mọi khâu của kỳ thi được triển khai đồng bộ, chặt chẽ. Ngay sau khi được thành lập, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh đã tổ chức họp, thống nhất phương án chỉ đạo, điều hành kỳ thi; đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan. Các xã, phường nơi đặt điểm thi cũng chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức kỳ thi, chuẩn bị các điều kiện về an ninh trật tự, giao thông, điện, nước, y tế, phòng chống thiên tai, cháy nổ...

Sở GD&ĐT đã ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn tổ chức đăng ký dự thi, xét công nhận tốt nghiệp, tuyển sinh đại học, cao đẳng và chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi. Công tác đăng ký dự thi được triển khai nghiêm túc, khoa học tại 168 đơn vị đăng ký dự thi. Đến nay, các đơn vị đã hoàn thành việc rà soát hồ sơ, kiểm tra thông tin thí sinh theo đúng quy định. Để giúp học sinh làm quen với quy chế và áp lực phòng thi, Sở GD&ĐT đã tổ chức 2 kỳ khảo sát chất lượng lớp 12 theo đúng quy trình thi tốt nghiệp THPT ở tất cả các khâu, từ in sao đề, coi thi đến chấm thi. Qua đó, không chỉ học sinh mà đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cũng được “tập dượt”, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống trong tổ chức kỳ thi.

Cùng với công tác chuyên môn, việc tập huấn quy chế thi được triển khai kỹ lưỡng. Tất cả cán bộ, giáo viên tham gia làm thi được quán triệt đầy đủ quy chế, quy trình coi thi; cập nhật các điểm mới của kỳ thi năm nay, đặc biệt là kỹ năng nhận diện, phòng chống gian lận bằng thiết bị công nghệ cao. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi cũng được đặc biệt chú trọng. Công an tỉnh xây dựng phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn khu vực in sao đề thi, vận chuyển đề thi, bài thi, khu vực chấm thi và các điểm thi; đồng thời chủ động nắm tình hình, ngăn chặn các hành vi gian lận, phát tán thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Ngành Y tế chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh và xử lý các tình huống phát sinh. Ngành Xây dựng phối hợp rà soát các tuyến giao thông, điểm có nguy cơ sạt lở, ngập úng để xây dựng phương án ứng phó, bảo đảm việc đi lại của thí sinh thuận lợi, an toàn...

Đội thanh niên xung kích tiếp sức mùa thi Trường THPT Phong Châu sẵn sàng phục vụ kỳ thi.

Hiện nay, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại các điểm thi cơ bản hoàn tất. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự chủ động của ngành Giáo dục cùng tinh thần quyết tâm của các nhà trường, giáo viên và học sinh, Phú Thọ đã sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế. Hành trang tri thức, sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng niềm tin và quyết tâm sẽ tiếp thêm động lực để các sĩ tử tự tin bước vào kỳ thi, vững vàng vượt “vũ môn”, mở cánh cửa mới cho tương lai.

Hồng Nhung