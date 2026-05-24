Chuẩn bị tâm thế cho trẻ sẵn sàng vào học lớp 1

Những năm qua, Trường Mầm non Duy Phiên, xã Hội Thịnh luôn khẳng định vai trò là môi trường chăm sóc, giáo dục trẻ an toàn, thân thiện và hạnh phúc. Tại đây, các em được quan tâm phát triển toàn diện cả về thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm và kỹ năng sống. Xác định bước vào lớp 1 là dấu mốc quan trọng đối với mỗi trẻ nhỏ. Nhằm giúp trẻ có tâm thế tự tin, sẵn sàng thích nghi với môi trường học tập mới, nhà trường đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực giúp trẻ hình thành kỹ năng, thói quen và sự tự tin cần thiết để sẵn sàng bước vào môi trường tiểu học.

Các lớp mẫu giáo lớn của nhà trường được yêu cầu tập trung để thích nghi với kỷ luật lớp học khi vào lớp 1.

Năm học 2025-2026, Trường Mầm non Duy Phiên có 163 trẻ 5 tuổi được học tại 5 lớp mẫu giáo lớn. Với sự quan tâm sát sao của nhà trường, sự tận tâm của giáo viên cùng sự phối hợp chặt chẽ của phụ huynh, tỷ lệ trẻ sẵn sàng vào lớp 1 đạt 100%. Với mục tiêu giúp trẻ vững vàng bước vào lớp 1, Trường Mầm non Duy Phiên đã triển khai nhiều hoạt động trải nghiệm bổ ích giúp trẻ làm quen với môi trường tiểu học cũng như sự tự tin cần thiết trước khi chuyển cấp. Chuẩn bị tâm thế cho trẻ trước khi vào lớp 1 là một nhiệm vụ quan trọng, giúp trẻ có sự chuyển tiếp nhẹ nhàng từ môi trường mầm non sang môi trường tiểu học. Đây không chỉ là sự chuẩn bị về kiến thức mà còn là sự chuẩn bị về tâm lý, kỹ năng và thái độ học tập cho trẻ.

Hiện nay, trên địa bàn nhiều phụ huynh thường chú trọng dạy trước chữ cái, tập đọc, tập viết hay làm toán cho trẻ mà chưa thực sự quan tâm đầy đủ đến việc rèn kỹ năng và chuẩn bị tâm lý cho con trước khi bước vào lớp 1. Trong khi đó, điều quan trọng nhất đối với trẻ khi vào tiểu học chính là sự tự tin, mạnh dạn, khả năng thích nghi và niềm vui trong học tập. Môi trường tiểu học có nhiều khác biệt so với bậc học mầm non. Nếu như ở trường mầm non trẻ được học thông qua vui chơi, được cô giáo hỗ trợ thường xuyên. Khi vào lớp 1, trẻ phải làm quen với nền nếp học tập nghiêm túc hơn, thời gian biểu cố định hơn và yêu cầu cao hơn về khả năng tập trung, tính tự lập cũng như kỹ năng tự phục vụ. Chính vì vậy, nhiều trẻ dễ gặp khó khăn như lo lắng, bỡ ngỡ, thiếu tự tin hoặc chưa thích nghi kịp với kỷ luật lớp học.

Hiểu được tâm lý của trẻ và những băn khoăn của phụ huynh, Trường Mầm non Duy Phiên đã chủ động đồng hành cùng trẻ trong quá trình chuẩn bị vào lớp 1. Theo đó, Nhà trường đã xây dựng môi trường làm quen với lớp 1 cho trẻ thông qua việc tổ chức các góc học tập, thư viện, làm quen chữ cái, bảng viết, sách vở và đồ dùng học tập. Qua đó, giúp trẻ cảm thấy gần gũi, hứng thú và tự tin hơn khi bước vào môi trường mới.

Sau buổi học làm quen môi trường lớp 1, các bé mẫu giáo 5 tuổi lại được xem những quyển chuyên tranh yêu thích.

Bên cạnh đó, giáo viên tích cực rèn cho trẻ các kỹ năng cần thiết như: Kỹ năng giao tiếp, tự phục vụ, tập trung chú ý, hợp tác, mạnh dạn phát biểu ý kiến và thực hiện các nhiệm vụ học tập phù hợp với lứa tuổi. Nhà trường cũng thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm bổ ích cho giúp trẻ có thêm hiểu biết về môi trường tiểu học, giảm bớt tâm lý lo lắng và tạo niềm vui, sự háo hức trước khi vào lớp 1.

Đặc biệt, đội ngũ giáo viên luôn là những người gần gũi, yêu thương và đồng hành cùng trẻ. Nhà trường cũng tăng cường phối hợp với phụ huynh để thống nhất phương pháp giáo dục, hướng dẫn cha mẹ cách chuẩn bị tâm lý cho con, tạo cho trẻ thói quen sinh hoạt khoa học, tự lập và tích cực.

Qua quá trình chuẩn bị chu đáo của nhà trường, nhiều trẻ đã có sự chuyển biến rõ rệt: từ rụt rè trở nên mạnh dạn hơn, từ bỡ ngỡ trở nên tự tin hơn, biết hợp tác, biết lắng nghe và hào hứng mong chờ ngày vào lớp 1.

Quan điểm giáo dục hiện nay là chú trọng phát triển toàn diện, giúp trẻ sẵn sàng học tập hơn là học trước. Vì vậy, việc chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp 1 chính là hành trang quan trọng giúp trẻ bước vào môi trường tiểu học luôn được nhà trường chú trọng. Với sự đồng hành của gia đình và nhà trường, các bé mẫu giáo 5 tuổi Trường Mầm non Duy Phiên sẽ có một khởi đầu tốt đẹp trên hành trình học tập phía trước.

Trần Thị Thương

(Trường Mầm non Duy Phiên)