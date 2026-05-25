Giải “bài toán” nhân sự tại Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ

Sau khi sáp nhập Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng vào Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ, vấn đề sắp xếp, ổn định đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi sự thận trọng, khách quan và đúng quy định pháp luật. Đây không chỉ là câu chuyện về tổ chức bộ máy sau sáp nhập mà còn là bài toán liên quan trực tiếp đến quyền lợi, tâm tư của người lao động và yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ tổ chức nhiều cuộc họp nhằm đi đến thống nhất giải quyết “bài toán” nhân sự sau sáp nhập.

Theo đó, Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ đã ban hành quyết định tiếp nhận nguyên trạng 29 cán bộ, giáo viên và nhân viên từ Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng. Tuy nhiên, trong quá trình rà soát hồ sơ, đối chiếu với các quy định hiện hành về viên chức, cơ quan chức năng xác định 29 trường hợp này chưa hoàn thiện đầy đủ căn cứ pháp lý để xác định là viên chức theo đúng quy định của pháp luật.

Trước thực tế này, nhà trường đã chủ động báo cáo, xin ý kiến hướng dẫn của Sở Nội vụ; đồng thời phân công công tác cho 29 cán bộ, giáo viên, nhân viên về làm việc tại 8 phòng, khoa trực thuộc nhằm bảo đảm hoạt động chuyên môn không bị gián đoạn. Song song với đó, nhà trường triển khai việc ký kết hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Mặc dù vậy, trong các buổi làm việc, đa số nhân sự được tiếp nhận chưa đồng ý ký hợp đồng lao động theo hướng dẫn. Nguyên nhân xuất phát từ việc nhiều người cho rằng bản thân đang là viên chức và lo ngại việc ký hợp đồng lao động sẽ ảnh hưởng đến chế độ, quyền lợi hiện có. Bên cạnh đó, nhà trường cũng tiếp nhận nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và các chế độ khác sau sáp nhập.

Đa số nhân sự được tiếp nhận chưa đồng ý ký hợp đồng lao động theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

Đồng chí Trần Văn Hòa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Để giải “bài toán” nhân sự tại Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ, Sở Nội vụ đã ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết với quan điểm tạo điều kiện tối đa trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Mục tiêu là giúp 29 cán bộ, giáo viên, nhân viên sớm ổn định công tác, đồng thời bảo đảm chế độ tiền lương và bảo hiểm xã hội theo quy định.

Theo Sở Nội vụ, việc tiếp nhận vào viên chức phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật; quá trình khắc phục những tồn tại trong tuyển dụng trước đây cần được thực hiện một cách thận trọng, chặt chẽ và khách quan. Đối với các sai sót, hạn chế hoặc vi phạm pháp luật trong công tác tuyển dụng của các giai đoạn trước, Sở Nội vụ đề nghị UBND tỉnh giao cơ quan thanh tra xem xét, kiểm tra trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định. Việc giải quyết không chỉ nhằm tháo gỡ khó khăn trước mắt mà còn hướng tới bảo đảm tính pháp lý, công bằng và ổn định lâu dài trong công tác quản lý nhân sự.

Đối với những trường hợp đồng ý ký hợp đồng lao động theo Nghị định số 111 của Chính phủ, nhà trường sẽ thực hiện chi trả lương, báo tăng bảo hiểm xã hội theo đúng quy định. Sau khi cá nhân đáp ứng đủ điều kiện và hoàn thành quy trình sát hạch để tiếp nhận vào viên chức, quá trình công tác sẽ được xem xét tính liên tục kể từ thời điểm được Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ tiếp nhận.

Ngược lại, đối với các trường hợp chưa đồng ý ký hợp đồng theo Nghị định số 111, hiện chưa có căn cứ pháp lý để thực hiện việc chi trả lương và báo tăng bảo hiểm xã hội trong thời gian này. Sau khi đủ điều kiện tiếp nhận vào viên chức thông qua sát hạch, thời gian công tác sẽ được tính từ thời điểm đủ điều kiện theo quy định.

Cũng theo lãnh đạo Sở Nội vụ, sau khi hoàn thiện đầy đủ các điều kiện pháp lý, căn cứ chỉ tiêu biên chế được giao, vị trí việc làm, nhu cầu sử dụng và Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt, Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ sẽ thực hiện quy trình tiếp nhận từ hợp đồng vào viên chức theo quy định tại Nghị định số 85 của Chính phủ đối với các trường hợp đủ điều kiện.

“Bài toán” nhân sự tại Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ tiếp tục được cơ quan chuyên môn tập trung giải quyết, tránh ảnh hưởng đến công tác đào tạo.

Hiện nay, nhằm tháo gỡ dứt điểm khó khăn trong giải quyết nhân sự, nhà trường tiếp tục làm việc với 29 giáo viên để thống nhất phương án thực hiện. Sở Tài chính đang hướng dẫn rà soát, xác định rõ các khoản công nợ, nghĩa vụ tài chính và bảo hiểm xã hội phát sinh trước và sau sáp nhập để có cơ sở xử lý theo đúng quy định pháp luật. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng phối hợp hỗ trợ nhà trường trong công tác chuyên môn, sắp xếp tổ chức bộ máy và ổn định hoạt động đào tạo.

Có thể khẳng định, việc giải quyết “bài toán” nhân sự tại Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ là quá trình cần sự kiên trì, đồng thuận và trách nhiệm từ nhiều phía. Việc bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động phải đi đôi với yêu cầu tuân thủ quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Từ đó, góp phần ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đào tạo nghề và đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh trong giai đoạn mới.

Lê Minh