Tuyển sinh số - bước chuyển mạnh trong giáo dục hiện đại

Nếu như trước đây, mỗi mùa tuyển sinh là những ngày phụ huynh phải xếp hàng, chuẩn bị hồ sơ giấy tờ và lo lắng về thủ tục hành chính, thì nay chỉ với một chiếc điện thoại thông minh hoặc máy tính kết nối internet, nhiều công đoạn đã được thực hiện nhanh chóng, minh bạch và thuận tiện hơn. Tại Phú Thọ, tuyển sinh số không chỉ giúp giảm áp lực cho phụ huynh, học sinh và nhà trường mà còn mở ra hướng tiếp cận giáo dục hiện đại, từng bước xây dựng hệ sinh thái giáo dục thông minh trong thời đại chuyển đổi số.

Giáo viên Trường THCS Văn Lang hướng dẫn công tác tuyển sinh số cho các em học sinh góp phần hiện đại hóa quản lý giáo dục.

Không còn cảnh chen chúc nộp hồ sơ trực tiếp, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai tuyển sinh trực tuyến, đồng bộ dữ liệu học sinh và ứng dụng nền tảng công nghệ trong quản lý giáo dục.

Việc số hóa quy trình tuyển sinh giúp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí, đồng thời tăng tính công khai, minh bạch trong xét tuyển. Đặc biệt, khi dữ liệu học sinh được liên thông, các cơ sở giáo dục có thể dễ dàng quản lý, phân luồng và hỗ trợ học sinh phù hợp với năng lực, sở trường của từng em. Đây cũng là nền tảng để ngành giáo dục tiến tới xây dựng hồ sơ học tập điện tử, cá thể hóa việc học và định hướng nghề nghiệp ngay từ sớm.

Thầy giáo Nguyễn Quốc Nam - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Văn Lang, phường Việt Trì cho biết: “Nhà trường đã triển khai tuyển sinh trực tuyến đồng bộ tới phụ huynh học sinh. Qua thực tế cho thấy, hình thức này giúp tiết kiệm nhiều thời gian, giảm áp lực hồ sơ giấy và hạn chế sai sót trong quá trình tiếp nhận dữ liệu. Phụ huynh có thể đăng ký cho con ngay tại nhà, đồng thời nhà trường cũng thuận lợi hơn trong công tác quản lý và tổng hợp thông tin.”

Em Đỗ Ngọc Diệp, học sinh Trường THCS Văn Lang chia sẻ: “Em thấy tuyển sinh trực tuyến rất tiện lợi vì bố mẹ không phải đi lại nhiều. Các thông tin đều được cập nhật rõ ràng trên điện thoại nên dễ theo dõi hơn. Em cũng thấy việc ứng dụng công nghệ trong trường học giúp học sinh tiếp cận môi trường học tập hiện đại hơn.”

Tại Trường THCS Gia Cẩm, phường Việt Trì, công tác tuyển sinh số đang được triển khai đồng bộ, tạo thuận lợi cho phụ huynh và học sinh ngay từ khâu đăng ký đến tra cứu thông tin. Nhà trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, cập nhật dữ liệu học sinh trên nền tảng số và công khai các chỉ tiêu, kế hoạch tuyển sinh qua các kênh trực tuyến. Nhờ đó, phụ huynh có thể thực hiện đăng ký nhập học nhanh chóng, hạn chế việc đi lại, đồng thời nâng cao tính minh bạch, chính xác trong công tác tuyển sinh.

Cô giáo Ngô Thị Bích Liên - Hiệu trưởng Trường THCS Gia Cẩm cho biết: “Việc triển khai tuyển sinh số đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực cho nhà trường. Phụ huynh có thể dễ dàng tiếp cận thông tin tuyển sinh, thực hiện đăng ký trực tuyến nhanh gọn, thuận tiện. Đối với nhà trường, dữ liệu được quản lý khoa học hơn, giảm nhiều áp lực trong công tác hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý học sinh.”

Theo thống kê của ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ, những năm gần đây, tỷ lệ các trường học triển khai tuyển sinh trực tuyến ngày càng tăng, đặc biệt ở bậc mầm non, tiểu học và THCS tại các khu vực đô thị. Nhiều cơ sở giáo dục đã thực hiện đồng bộ dữ liệu học sinh, công khai chỉ tiêu tuyển sinh và tiếp nhận hồ sơ trên nền tảng số, giúp giảm đáng kể thời gian, chi phí cho phụ huynh và nhà trường. Riêng năm 2025, toàn tỉnh có trên 1.500 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh ngành giáo dục được triển khai gắn với chuyển đổi số và đồng bộ dữ liệu quản lý giáo dục.

Từ những kết quả bước đầu, tuyển sinh số đang trở thành xu hướng tất yếu, góp phần xây dựng nền giáo dục hiện đại, minh bạch và thuận tiện hơn cho người dân.

Đồng chí Hoàng Mạnh Cường - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo khẳng định: “Chuyển đổi số trong tuyển sinh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành hiện nay. Việc triển khai tuyển sinh trực tuyến không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý mà còn tạo thuận lợi tối đa cho người dân. Trong thời gian tới, ngành Giáo dục sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, đồng bộ dữ liệu và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, giảng dạy cũng như định hướng học tập cho học sinh”.

Cô và trò Trường THCS Gia Cẩm, phường Việt Trì tích cực ôn thi vào lớp 10.

Từ những thao tác tuyển sinh trực tuyến đơn giản, tuyển sinh số đang từng bước thay đổi diện mạo giáo dục Phú Thọ. Đó không chỉ là câu chuyện của công nghệ, mà còn là sự đổi mới trong tư duy quản lý giáo dục, lấy học sinh và phụ huynh làm trung tâm phục vụ, hướng tới một nền giáo dục hiện đại, minh bạch và hiệu quả trong thời đại số.

Thu Thủy