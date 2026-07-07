Nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng yêu cầu hội nhập

Trong xu thế toàn cầu hóa và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hội nhập quốc tế (HNQT) không chỉ diễn ra trên lĩnh vực kinh tế, thương mại hay đầu tư mà đã mở rộng sang giáo dục - lĩnh vực giữ vai trò nền tảng trong đào tạo con người và tạo dựng lợi thế phát triển bền vững. Nhận thức rõ yêu cầu đó, tỉnh Phú Thọ từng bước cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước về HNQT bằng những giải pháp đồng bộ nhằm đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Học sinh Trường THPT Hạ Hoà tham gia Câu lạc bộ STEM.

Nếu trước đây, HNQT trong giáo dục được hiểu là các chương trình trao đổi học sinh, du học hay hợp tác với các cơ sở đào tạo nước ngoài, thì nay khái niệm này đã được mở rộng. Hội nhập được thể hiện ngay trong từng giờ học, từng hoạt động giáo dục, từng kỹ năng mà học sinh được trang bị để sẵn sàng thích ứng với môi trường làm việc toàn cầu. Theo định hướng của Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh từng bước đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học. Bên cạnh kiến thức, học sinh được chú trọng hình thành tư duy phản biện, khả năng sáng tạo, kỹ năng giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề, năng lực số và khả năng thích ứng trước những thay đổi nhanh chóng của khoa học - công nghệ. Đặc biệt, giáo dục STEM, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục khởi nghiệp, giáo dục tài chính, kỹ năng số và kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm được xác định là những nội dung quan trọng nhằm chuẩn bị hành trang cho thế hệ trẻ bước vào thị trường lao động trong kỷ nguyên số.

Theo ghi nhận tại một số trường học trong tỉnh, nhà trường đã chủ động đưa các hoạt động STEM, trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học, câu lạc bộ học thuật và giáo dục kỹ năng số vào kế hoạch giáo dục hằng năm. Thầy giáo Nguyễn Thế Lượng - Phó hiệu trưởng Trường THPT Hạ Hòa, xã Hạ Hòa cho biết: HNQT không còn là khái niệm mà bắt đầu từ việc thay đổi cách dạy, cách học và cách tổ chức các hoạt động giáo dục ngay trong mỗi lớp học. Điều quan trọng nhất là giúp học sinh hình thành năng lực tự học, tư duy độc lập, kỹ năng hợp tác và khả năng thích ứng với môi trường học tập hiện đại.

Một trong những yêu cầu quan trọng của HNQT là năng lực ngoại ngữ. Không chỉ dừng lại ở việc dạy học theo chương trình chính khóa, ngành Giáo dục khuyến khích các nhà trường xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh thông qua câu lạc bộ ngoại ngữ, ngày hội tiếng Anh, các hoạt động giao lưu trực tuyến với giáo viên, học sinh và tình nguyện viên quốc tế.

Mục tiêu không chỉ là nâng cao điểm số môn học, mà quan trọng hơn là giúp học sinh hình thành sự tự tin trong giao tiếp, khả năng tiếp cận tri thức mới và sẵn sàng làm việc trong môi trường quốc tế. Song song với đó, công tác quản lý các trung tâm ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống và tư vấn du học tiếp tục được tăng cường nhằm bảo đảm chất lượng đào tạo, tạo môi trường học tập an toàn, minh bạch và đúng quy định.

Một điểm mới trong định hướng hội nhập của ngành Giáo dục là sự gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với nhu cầu phát triển kinh tế của địa phương. Những lĩnh vực công nghiệp điện tử, bán dẫn, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, kinh tế số và kinh tế xanh đang mở ra nhiều cơ hội việc làm nhưng cũng đặt ra yêu cầu rất cao về chất lượng nguồn nhân lực. Vì vậy, việc phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông, tăng cường giáo dục hướng nghiệp, kết nối với doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp được xác định là giải pháp quan trọng để đào tạo đúng nhu cầu xã hội, giảm khoảng cách giữa đào tạo và sử dụng lao động. Đây cũng là cách để giáo dục đồng hành cùng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Trong tiến trình HNQT, chuyển đổi số vừa là yêu cầu, vừa là cơ hội để đổi mới căn bản công tác quản lý và hoạt động dạy học. Ngành Giáo dục tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, kiểm tra, đánh giá và điều hành. Các cơ sở giáo dục được định hướng khai thác hiệu quả nền tảng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo một cách an toàn và có trách nhiệm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Không chỉ học sinh, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cũng cần được bồi dưỡng thường xuyên để thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của công nghệ và yêu cầu hội nhập.

Thầy giáo Nguyễn Thiều Uyên - Hiệu trưởng Trường THCS Vân Cơ, phường Nông Trang chia sẻ: Chuyển đổi số không chỉ là trang bị thiết bị hiện đại, mà còn là thay đổi tư duy quản trị nhà trường và phương pháp dạy học. Việc sử dụng học liệu số, nền tảng quản lý học tập, ngân hàng câu hỏi, phần mềm kiểm tra đánh giá và các công cụ trí tuệ nhân tạo giúp giáo viên đổi mới cách tổ chức bài giảng, đồng thời tạo điều kiện để học sinh chủ động khám phá tri thức.

Với những bước đi bài bản, đồng bộ và tầm nhìn dài hạn, ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ từng bước tạo dựng nền móng cho một thế hệ công dân có đủ tri thức, kỹ năng và bản lĩnh để hội nhập, đóng góp vào sự phát triển nhanh và bền vững của địa phương cũng như của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Hạnh Thúy