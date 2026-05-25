Trang bị kỹ năng cứu đuối cho học sinh

Nhằm nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn đuối nước trong dịp hè, ngày 25/5, Trường Tiểu học Khai Quang, phường Vĩnh Phúc đã tổ chức hoạt động ngoại khóa với chủ đề “Phòng, chống tai nạn đuối nước và kỹ năng cứu đuối” cho học sinh.
Các huấn luyện viên hướng dẫn cách sơ cứu cho nạn nhân bị đuối nước.
Tại buổi ngoại khóa, hơn 1.800 học sinh của trường đã được các huấn luyện viên tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng nhận biết nguy cơ mất an toàn khi vui chơi gần các khu vực ao, hồ, sông, suối, biển và cách phát hiện các tình huống nguy hiểm thường gặp trong thực tế. Đồng thời, được hướng dẫn các kỹ năng xử lý khi gặp sự cố trong môi trường nước, cứu đuối, nhất là nguyên tắc “không tự ý cứu người khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn”.
Các em học sinh được trải nghiệm kỹ năng tự nổi trên mặt nước.
Các em học sinh trải nghiệm kỹ năng lấy hơi nín thở trong môi trường nước.
Bên cạnh đó, các em còn được tham gia thực hành phương pháp lấy hơi, nín thở và kỹ năng tự nổi trên mặt nước, kỹ thuật bơi an toàn; cách sử dụng các vật dụng cứu hộ khi gặp người bị đuối nước và kỹ năng sơ cứu ban đầu cho nạn nhân bị đuối nước.
Hoạt động ngoại khóa giúp học sinh nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, góp phần hạn chế các vụ tai nạn đuối nước đáng tiếc xảy ra trong cộng đồng, nhất là khi các em sắp bước vào kỳ nghỉ hè, nhu cầu vui chơi dưới nước tăng cao trong những ngày nắng nóng.
Thu Hoài
