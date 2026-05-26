Phú Thọ xử lý 84 vụ vi phạm an toàn thực phẩm

Trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra về an toàn thực phẩm, từ đầu tháng 5 đến nay, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã kiểm tra 107 vụ, xử lý 84 vụ vi phạm với tổng số tiền xử phạt và thu nộp ngân sách nhà nước trên 330 triệu đồng. Trị giá hàng hóa buộc tiêu hủy hơn 150 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: Kinh doanh thực phẩm nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng quá hạn sử dụng; vi phạm các quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh.

Lực lượng chức năng đã buộc tiêu hủy trên 1,4 tấn thịt, da, nội tạng trâu, bò không bảo đảm an toàn thực phẩm; gần 1.000 sản phẩm xúc xích ăn liền hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc; gần 4.000 sản phẩm thực phẩm các loại như bim bim, sữa, bánh kẹo, nước ngọt, phở gói... không bảo đảm chất lượng.

Đội Quản lý thị trường số 15 phối hợp với các lực lượng phát hiện, xử lý và buộc tiêu huỷ trên 4 tấn sản phẩm động vật không đảm bảo vệ sinh thú y.

Thông qua công tác kiểm tra, lực lượng Quản lý thị trường kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm; đồng thời tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong chấp hành quy định pháp luật về an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, công tác quản lý vẫn gặp khó khăn do phần lớn cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn có quy mô nhỏ lẻ, phân tán, thường xuyên biến động. Công tác tuyên truyền chưa đồng đều, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa.

Thời gian tới, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm về an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.

Lệ Oanh