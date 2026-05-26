Hướng dẫn thay đổi nguyện vọng và bổ sung minh chứng kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa nhận được một số phản ánh và đề nghị của phụ huynh học sinh các trường THCS về việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 THPT, GDTX năm học 2026-2027 và học sinh thuộc diện ưu tiên, khuyến khích. Ngày 26/5, Sở GD&ĐT đã ban hành Công văn số 2118/SGDĐT-GDTrH về việc thay đổi nguyện vọng và bổ sung minh chứng Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, GDTX năm học 2026-2027.
Học sinh Trường THCS Quế Lâm, xã Tây Cốc tích cực ôn thi vào lớp 10 THPT.
Theo đó, Sở GD&ĐT chỉ xem xét thay đổi thông tin dự thi, nguyện vọng xét tuyển trong trường hợp nhầm lẫn do yếu tố khách quan như nhầm địa phương (hai địa phương ở cách nhau rất xa), nhầm tên trường (do tên giống nhau khi mới thay đổi như Trần Phú - Trần Phú Việt Trì, Sơn Lương - Lương Sơn...).
Danh sách đề nghị điều chỉnh gửi về Sở GD&ĐT (qua email: phonggdtrh@phutho.edu.vn) để tổng hợp trước 11h, ngày 28/6/2026, báo cáo lãnh đạo Sở xem xét, quyết định. Sau thời gian trên, các trường THCS thông báo cho thí sinh rà soát lại số báo danh, đơn vị dự thi và in, cấp lại thẻ dự thi đối với trường hợp có thay đổi nguyện vọng.
Về việc học sinh thuộc diện ưu tiên, khuyến khích: Rà soát bổ sung minh chứng diện ưu tiên, khuyến khích cho học sinh thuộc diện tuyển thẳng, học sinh thuộc diện đủ điều kiện thi vào các trường chuyên biệt (THPT chuyên, PT dân tộc nội trú), học sinh thuộc diện được cộng điểm. Các trường THCS cập nhật, bổ sung trên phần mềm tuyển sinh xong trước 11h, ngày 27/6/2026. Các trường THPT rà soát lại các điều kiện trên hệ thống trước 11h, ngày 28/6/2026, báo cáo về Sở GD&ĐT về việc điều chỉnh, bổ sung
Đối với học sinh thuộc diện ưu tiên, khuyến khích, các trường THCS thực hiện rà soát, bổ sung minh chứng đối với học sinh diện tuyển thẳng, đủ điều kiện dự thi vào các trường chuyên biệt và các trường hợp được cộng điểm ưu tiên. Việc cập nhật trên phần mềm tuyển sinh hoàn thành trước 11h ngày 27/6/2026.
Các trường THPT tiếp tục rà soát điều kiện của thí sinh trên hệ thống trước 11h ngày 28/6/2026 và báo cáo kết quả điều chỉnh, bổ sung về Sở GD&ĐT (qua email: phonggdtrh@phutho.edu.vn)
Sở GD&ĐT cũng đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo các trường THCS phối hợp với các trường THPT cung cấp đầy đủ thông tin, minh chứng cần thiết nhằm bảo đảm rà soát đúng đối tượng, đúng nguyện vọng của học sinh.
Hiền Mai
