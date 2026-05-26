Dự kiến mỗi học sinh có một học bạ số gắn với hồ sơ học tập suốt đời

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư quy định về quản lý và sử dụng học bạ số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên để lấy ý kiến rộng rãi của cơ quan, tổ chức và cá nhân.Đây được xem là căn cứ quan trọng nhằm thống nhất việc tạo lập, ký số, phát hành, khai thác, chia sẻ, lưu trữ và bảo vệ dữ liệu học bạ số trong toàn ngành; đồng thời góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý giáo dục, giảm giấy tờ, tạo thuận lợi cho người học, phụ huynh và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Học bạ số có giá trị pháp lý như học bạ giấy

Theo dự thảo Thông tư, học bạ số là dữ liệu điện tử có giá trị pháp lý, ghi nhận có hệ thống quá trình học tập, kết quả học tập, kết quả rèn luyện, nhận xét, đánh giá và các thông tin liên quan của người học trong quá trình học tập tại cơ sở giáo dục.Học bạ số được tạo lập đúng thẩm quyền, đúng quy trình, đúng chuẩn dữ liệu, có đầy đủ nội dung theo quy định và được ký số hợp lệ thì có giá trị pháp lý như học bạ giấy; được sử dụng trong quản lý giáo dục, thực hiện thủ tục hành chính và các giao dịch hợp pháp có liên quan.Một điểm đáng chú ý là khi học bạ số, bản điện tử học bạ số hoặc bản trích lục điện tử học bạ số đã đáp ứng điều kiện sử dụng, cơ quan, tổ chức tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người học, cha mẹ hoặc người giám hộ nộp thêm học bạ giấy, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.Quy định này góp phần thống nhất trong quản lý, tránh chồng chéo và tiếp tục thúc đẩy số hóa trong giáo dục.

Dự thảo cũng quy định mỗi người học được tạo lập một học bạ số duy nhất, gắn với mã số hồ sơ học tập suốt đời. Dữ liệu dùng để tạo lập học bạ số phải được kiểm tra, đối chiếu và xác thực từ hồ sơ người học, dữ liệu định danh và dữ liệu quản lý giáo dục của cơ sở giáo dục.

Thuận tiện hơn cho người học và phụ huynh

Học bạ số được sử dụng chính thức sau khi hoàn thành việc kiểm tra, xác thực dữ liệu và ký số. Việc ký số được thực hiện bởi cá nhân có thẩm quyền và cơ sở giáo dục, gồm các bước hoàn thiện dữ liệu, kiểm tra, đối chiếu, xác nhận, ký số cá nhân, ký số của cơ sở giáo dục và cập nhật trạng thái ký số trên hệ thống.Mỗi lần phát hành học bạ số, bản điện tử hoặc trích lục điện tử đều phải được ghi nhận trên hệ thống, bảo đảm có thể kiểm tra, xác thực và truy xuất nguồn gốc.

Giáo viên Trường tiểu học Kim Thái (phường Nam Định) sử dụng học bạ số. (Ảnh: Nguyễn Lành/TTXVN)