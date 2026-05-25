Đón nam sinh đoạt Huy chương Bạc Olympic Vật lý Châu Á trở về từ Hàn Quốc

Chiều 25/5, tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trường THPT Chuyên Hùng Vương tổ chức đón em Phan Tuấn Dũng, học sinh lớp 12 chuyên Lý, trở về từ thành phố Busan (Hàn Quốc) sau khi xuất sắc giành Huy chương Bạc tại Olympic Vật lý châu Á lần thứ 26 (APhO 2026).

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, trường THPT Chuyên Hùng Vương chúc mừng em Phan Tuấn Dũng.

Trong không khí vui mừng, tự hào, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu nhà trường, thầy cô giáo, người thân cùng đông đảo học sinh đã có mặt từ sớm để chúc mừng thành tích ấn tượng của em Phan Tuấn Dũng.

Olympic Vật lý châu Á năm nay có sự tham gia của 28 đoàn đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đội tuyển Việt Nam có 8 học sinh tham dự và cả 8 em đều đoạt huy chương. Em Phan Tuấn Dũng là học sinh duy nhất của tỉnh Phú Thọ góp mặt trong đội tuyển quốc gia và đã xuất sắc giành Huy chương Bạc, tiếp tục nối dài truyền thống thành tích cao của học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế và khu vực.

Trước đó, Phan Tuấn Dũng cũng xuất sắc giành giải Nhất quốc gia môn Vật lí và giành Huy chương Bạc Olympic Vật lí Bắc Âu - Baltic 2025. Thành tích của em không chỉ là niềm tự hào của gia đình, nhà trường mà còn khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh. Đây cũng là nguồn động lực, truyền cảm hứng cho học sinh toàn tỉnh tiếp tục nỗ lực học tập, chinh phục các đấu trường tri thức quốc tế.

Thanh Hằng - Đăng Khoa