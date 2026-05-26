Nhiều chính sách ưu đãi đối với sinh viên ngành điện hạt nhân

Sinh viên ngành điện hạt nhân được miễn học phí, ký túc xá, nhận sinh hoạt phí hơn 5 triệu đồng/tháng; trong khi học viên thạc sỹ, tiến sỹ nhận mức cao hơn.

Chính phủ ban hành Nghị định 176/2026/NĐ-CP ngày 19/5/2026 quy định chính sách ưu đãi đối với giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ quản lý trong lĩnh vực điện hạt nhân.

Đối tượng và nguyên tắc áp dụng chính sách

Nghị định này áp dụng đối với giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ quản lý trong lĩnh vực điện hạt nhân đáp ứng các điều kiện sau đây: Là công dân Việt Nam đang trực tiếp giảng dạy, nghiên cứu, học tập, làm việc trong lĩnh vực điện hạt nhân; Có phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tinh thần trách nhiệm cao; Đáp ứng đầy đủ các tiêu chí giảng dạy, nghiên cứu, học tập, đào tạo, bồi dưỡng theo quy định; Có đủ sức khỏe để tham gia giảng dạy, nghiên cứu, học tập, đào tạo, bồi dưỡng và làm việc trong lĩnh vực điện hạt nhân.

Nghị định này áp dụng đối với các cơ sở đào tạo được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong lĩnh vực điện hạt nhân; các doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ giao làm chủ đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân; các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến lĩnh vực điện hạt nhân.

Các đối tượng được hưởng ưu đãi tại Nghị định này phải ký cam kết với chủ đầu tư nhà máy điện hạt nhân, cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có) và cơ quan cử đi học trước khi được cử đi đào tạo.

Trường hợp các ưu đãi đối với giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ quản lý trong lĩnh vực điện hạt nhân có quy định trong các văn bản khác nhau thì giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ quản lý trong lĩnh vực điện hạt nhân được hưởng mức ưu đãi cao nhất.

Miễn học phí, và cấp sinh hoạt phí hàng tháng

Về mức ưu đãi đối với sinh viên trình độ cao đẳng và đại học, học viên cao học trình độ thạc sỹ và nghiên cứu sinh trình độ tiến sĩ các chuyên ngành trong lĩnh vực điện hạt nhân ở trong nước, Nghị định quy định như sau:

Đối với sinh viên học trình độ cao đẳng và đại học có cam kết về nhà máy điện hạt nhân làm việc sau khi tốt nghiệp:

Được miễn học phí; Được ở ký túc xá miễn phí; Được cấp sinh hoạt phí hàng tháng bằng 2,0 lần mức lương cơ sở. Mỗi năm cấp sinh hoạt phí theo số tháng thực tế học tập tại trường theo quy định, nhưng một năm học không quá 10 tháng;

Được cấp học bổng khuyến khích bằng 1,5 lần mức lương cơ sở cho sinh viên xếp loại học lực khá; 2,0 lần mức lương cơ sở cho sinh viên xếp loại học lực giỏi; 2,5 lần mức lương cơ sở cho sinh viên xếp loại học lực xuất sắc. Việc xét cấp học bổng được tiến hành theo học kỳ của năm học, một năm học xét 2 lần;

Được cung cấp miễn phí giáo trình đào tạo chuyên ngành điện hạt nhân;

Được ưu tiên cử đi thực tập ngắn hạn trong nước và nước ngoài nếu sinh viên trong năm cuối của chương trình đào tạo đạt học lực giỏi trở lên;

Được tiếp nhận làm việc tại nhà máy điện hạt nhân sau khi tốt nghiệp theo cam kết.

Đối với học viên cao học trình độ thạc sỹ và nghiên cứu sinh trình độ tiến sỹ:

Được miễn học phí; Được ở ký túc xá miễn phí; Được cấp sinh hoạt phí hàng tháng bằng 3,5 lần mức lương cơ sở cho học viên cao học và 5,0 lần mức lương cơ sở cho nghiên cứu sinh. Mỗi năm cấp sinh hoạt phí 12 tháng;

Được hỗ trợ kinh phí bằng 35 lần mức lương cơ sở nếu là tác giả đứng đầu hoặc tác giả liên hệ duy nhất của một bài báo khoa học thuộc các chuyên ngành điện hạt nhân theo nội dung của luận văn, luận án được chấp nhận đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Được cung cấp miễn phí giáo trình, sách chuyên khảo chuyên ngành điện hạt nhân;

Được xem xét cử tham dự hội nghị, hội thảo khoa học trong lĩnh vực điện hạt nhân ở trong nước và nước ngoài. Kinh phí tham dự hội nghị, hội thảo do ngân sách nhà nước bảo đảm;

Được ưu tiên chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cơ sở có nội dung theo đề tài nghiên cứu của luận văn thạc sỹ và luận án tiến sỹ;

Được ưu tiên cử đi thực tập ngắn hạn trong nước và nước ngoài trong năm cuối của chương trình đào tạo. Chi phí thực tập do ngân sách nhà nước bảo đảm;

Được giữ nguyên tiền lương và các chế độ hiện hành đối với học viên cao học và nghiên cứu sinh là công chức, viên chức được cơ quan quản lý cử đi học;

Được ưu tiên tuyển chọn vào làm việc tại các cơ quan, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, nhà máy điện hạt nhân.

Được chủ đầu tư hỗ trợ chi phí sinh hoạt tối thiểu 300 USD/người/tháng

Về mức ưu đãi đối với sinh viên đại học, học viên cao học và nghiên cứu sinh các chuyên ngành trong lĩnh vực điện hạt nhân ở nước ngoài, Nghị định quy định như sau:

Đối với sinh viên đại học có cam kết về nhà máy điện hạt nhân làm việc sau khi tốt nghiệp:

Được cấp 2 vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông trong quá trình học để đi và về Việt Nam;

Được cấp lệ phí hộ chiếu, lệ phí visa, lệ phí sân bay, chi phí phương tiện đi lại từ sân bay đến nơi đào tạo và ngược lại cho lượt đi và về Việt Nam;

Được mua bảo hiểm y tế mức tối thiểu do nước sở tại quy định áp dụng chung cho công dân nước ngoài đến học tập;

Được cấp sinh hoạt phí hàng tháng bằng 1,5 lần mức sinh hoạt phí cao nhất hiện đang cấp cho sinh viên Việt Nam đi học ở nước ngoài theo các Đề án đào tạo của Chính phủ Việt Nam;

Được chủ đầu tư nhà máy điện hạt nhân hỗ trợ chi phí sinh hoạt hàng tháng theo quyết định của chủ đầu tư tối thiểu 300 USD/người;

Được tiếp nhận làm việc tại nhà máy điện hạt nhân sau khi tốt nghiệp theo cam kết.

Đối với học viên cao học và nghiên cứu sinh có cam kết về các cơ quan, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và điện hạt nhân làm việc sau khi tốt nghiệp:

Được cấp 2 vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông trong quá trình học để đi và về Việt Nam;

Được cấp lệ phí hộ chiếu, lệ phí visa, lệ phí sân bay, chi phí phương tiện đi lại từ sân bay đến nơi đào tạo và ngược lại cho lượt đi và về Việt Nam;

Được mua bảo hiểm y tế mức tối thiểu do nước sở tại quy định áp dụng chung cho công dân nước ngoài đến học tập;

Được cấp sinh hoạt phí hàng tháng bằng 2,0 lần mức sinh hoạt phí cao nhất hiện đang cấp cho học viên cao học và nghiên cứu sinh Việt Nam đi học ở nước ngoài theo các Đề án đào tạo của Chính phủ Việt Nam;

Được giữ nguyên lương và các khoản phụ cấp khi đi học tập ở nước ngoài đối với học viên cao học và nghiên cứu sinh là công chức, viên chức.

Cấp học bổng theo học lực

Nghị định cũng quy định mức ưu đãi đối với sinh viên đại học trong nước về các chuyên ngành có liên quan đến vận hành nhà máy điện hạt nhân có cam kết về nhà máy điện hạt nhân làm việc sau khi tốt nghiệp, như sau:

Được miễn học phí; Được ưu tiên ở ký túc xá; Được cấp sinh hoạt phí hàng tháng bằng 2,0 lần mức lương cơ sở. Mỗi năm cấp sinh hoạt phí theo số tháng thực tế học tập tại trường theo quy định, nhưng một năm học không quá 10 tháng; Được cấp học bổng khuyến khích bằng 0,75 lần mức lương cơ sở cho sinh viên xếp loại học lực khá; 1,0 lần mức lương cơ sở cho sinh viên xếp loại học lực giỏi; 1,25 lần mức lương cơ sở cho sinh viên xếp loại học lực xuất sắc.

Việc xét cấp học bổng được tiến hành theo học kỳ của năm học, một năm học xét 2 lần.

Được tiếp nhận làm việc tại nhà máy điện hạt nhân sau khi tốt nghiệp theo cam kết.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 7/7/2026.

Chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo trong lĩnh vực điện hạt nhân đang được thực hiện theo Nghị định số 124/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tiếp tục được thực hiện cho đến khi kết thúc chương trình đào tạo.

