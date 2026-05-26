Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026: Chuẩn bị tốt địa điểm in sao đề và chấm thi

Chỉ còn hơn 10 ngày nữa sẽ diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2026. Để kỳ thi diễn ra đúng kế hoạch, bảo đảm đủ điều kiện, những ngày gần đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị kỳ thi tại một số địa phương, nhất là việc chuẩn bị tốt địa điểm in sao đề thi và chấm thi

Giờ ôn thi tốt nghiệp THPT của học sinh Trường THPT A Nguyễn Huệ (tỉnh Ninh Bình).

Tại tỉnh Nghệ An, để chuẩn bị cho kỳ thi, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Viết Thuật Đặng Văn Hải cho biết, năm 2026, trường được lựa chọn đặt làm điểm thi, có 846 thí sinh đăng ký dự thi. Đến nay, tất cả học sinh lớp 12 đã tham dự ba đợt thi thử theo đề thi chung của Sở Giáo dục và Đào tạo nhằm rèn luyện kỹ năng làm bài, tâm lý phòng thi. Nhằm nâng cao chất lượng kỳ thi, giáo viên tiếp tục tổ chức ôn tập cho học sinh đến ngày 6/6, quán triệt đầy đủ quy chế thi. Trường chủ động rà soát, bổ sung đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, bố trí 49 phòng thi, trang bị thêm tủ bảo quản đề thi, bài thi bảo đảm an toàn, lắp đặt camera an ninh tại khu vực lưu giữ đề thi và bài thi.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Khoa, địa phương có 42.129 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, trong đó có 2.235 thí sinh tự do. Địa phương bố trí 71 điểm thi với 1.810 phòng thi, huy động hơn 4.300 giám thị coi thi và gần 500 cán bộ tham gia chấm thi. Ngay từ đầu năm học, ngành giáo dục và đào tạo triển khai đồng bộ công tác ôn tập theo hướng phân hóa năng lực học sinh, chú trọng hai môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và các môn lựa chọn phù hợp từng đối tượng. Qua nắm bắt, các trường tổ chức ôn tập theo phương châm “dạy đến đâu, ôn chắc đến đó”, tăng cường phụ đạo miễn phí cho học sinh yếu, bồi dưỡng nhóm học sinh có mục tiêu điểm cao. Đến nay, có hàng nghìn tiết dạy miễn phí được giáo viên toàn tỉnh thực hiện nhằm hỗ trợ học sinh vùng khó khăn và học sinh có nguy cơ trượt tốt nghiệp.

Năm 2026, tỉnh Phú Thọ có hơn 48,1 nghìn thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT; địa phương bố trí 110 điểm thi tại 84 xã, phường với khoảng 1.962 phòng thi, 7.146 người tham gia công tác coi thi, 400 cán bộ, giáo viên chấm thi; 1.100 người dự phòng để sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Các xã, phường nơi đặt điểm thi đã thành lập ban chỉ đạo thi cấp xã và xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức. Công an tỉnh xây dựng phương án bảo đảm an ninh tuyệt đối tại khu vực in sao đề, vận chuyển đề và bài thi, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ tại các khu vực làm thi.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ Trịnh Thế Truyền cho rằng, khó khăn lớn nhất hiện nay là địa bàn tỉnh rộng, nhiều khu vực miền núi, giao thông phức tạp, trong khi thời điểm tổ chức thi diễn ra vào mùa mưa, bão cho nên nguy cơ sạt lở, chia cắt giao thông rất cao. Vì vậy, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh đã xây dựng các phương án dự phòng với sự hỗ trợ của công an, quân đội, kể cả phương tiện cơ động như: Ca-no, xuồng cao tốc để bảo đảm vận chuyển đề thi và hỗ trợ cán bộ, thí sinh diễn ra đúng tiến độ, an toàn, thuận lợi. Tỉnh đoàn Phú Thọ triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi”; ngành giáo dục và đào tạo phối hợp phụ huynh, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể hỗ trợ kinh phí, phương tiện đưa đón, chỗ ăn, ở cho học sinh ở xa điểm thi. Có khoảng 375 học sinh được hỗ trợ kinh phí và 973 học sinh ở xa được hỗ trợ chỗ ăn, ở trong thời gian thi.

Đề cập công tác bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi, Trung tá Đỗ Xuân Giang, Cục An ninh chính trị nội bộ A03 (Bộ Công an) cho rằng, các địa phương cần siết chặt an ninh khu vực in sao đề thi theo mô hình “ba vòng” biệt lập; tăng cường phòng chống gian lận công nghệ cao, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chụp ảnh đề thi phát tán ra ngoài. Các địa phương, cơ sở giáo dục tăng cường hoạt động tuyên truyền để tất cả thí sinh nắm chắc quy định đề thi thuộc danh mục “tối mật”, nếu vi phạm có thể bị xử lý hình sự; nghiên cứu thí điểm máy quét an ninh cầm tay tại các điểm thi nguy cơ cao và thiết lập đường dây nóng hỗ trợ xử lý kịp thời các tình huống phát sinh...

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại một số địa phương, Thứ trưởng Thường trực Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt, đây là năm đầu tiên được tổ chức trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Nhấn mạnh yêu cầu của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, phân cấp rõ ràng trong chỉ đạo kỳ thi, Thứ trưởng đánh giá cao công tác lãnh đạo, chuẩn bị của các địa phương. Các tỉnh đã quan tâm sâu sát, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động tham mưu, tổ chức thi thử nghiêm túc như thi thật và sử dụng kết quả này để phân tích, hỗ trợ từng học sinh ôn thi hiệu quả.

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, tập huấn chuyên môn và phối hợp liên ngành của địa phương được triển khai kỹ. Từ nay đến trước lúc thi, ban chỉ đạo thi các tỉnh, thành phố phải phân công rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm và có cơ chế xử lý tình huống ngay tại cơ sở, nhất là ở những địa bàn xa, điều kiện giao thông đi lại còn khó khăn. Đáng chú ý, việc phối hợp giữa ngành giáo dục với công an, quân đội, giao thông cần chủ động từ sớm để bảo đảm an ninh, phòng chống thiên tai, hỗ trợ học sinh trong mọi tình huống...

