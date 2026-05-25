Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuv và Nghị sĩ Quốc hội Mông Cổ

Trong khuôn khổ chương trình thăm hữu nghị và quảng bá địa phương tại Mông Cổ và Hàn Quốc, ngày 25/5, Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Thị Minh dẫn đầu đã có buổi hội đàm chính thức với ngài Enkhbold - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuv và hội kiến ngài Batjargal - Nghị sĩ Quốc hội Mông Cổ. Tham dự có các ngài nguyên đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam.

Chủ tịch HĐND tỉnh Tuv Enkhbold chào đón Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Thị Minh.

Buổi sáng, tại thành phố Zuunmod - thủ phủ tỉnh Tuv, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Enkhbold nhiệt liệt hoan nghênh và cảm ơn tỉnh Phú Thọ đã cử đoàn sang thăm và làm việc, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa hai tỉnh.

Quan hệ hợp tác giữa tỉnh Hòa Bình trước đây, nay là tỉnh Phú Thọ, với tỉnh Tuv được xác lập từ khi Bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội đồng nhân dân hai tỉnh được ký kết năm 2018, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ. Từ đó, hai bên đã duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi đoàn, tăng cường tiếp xúc, thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Với vị trí bao quanh Thủ đô Ulanbator, tỉnh Tuv có nhiều lợi thế phát triển kinh tế - xã hội và hợp tác quốc tế. Sân bay quốc tế Thành Cát Tư Hãn nằm trên địa bàn tỉnh, khoảng 80% lượng du khách đến Mông Cổ đi qua địa phương này.

Du lịch, chăn nuôi, thương mại và dịch vụ là những lĩnh vực thế mạnh của tỉnh Tuv. Nhận thấy tiềm năng, lợi thế của tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất, lãnh đạo tỉnh Tuv mong muốn hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác, đặc biệt trong phát triển du lịch quốc tế và chế biến cao xương ngựa Mông Cổ theo quy trình công nghệ hiện đại.

Đại biểu hai tỉnh chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu tại buổi hội đàm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Thị Minh trân trọng cảm ơn sự đón tiếp thân tình và thiện chí hợp tác của lãnh đạo tỉnh Tuv. Điều này tiếp tục khẳng định mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, sự tin cậy và gắn bó giữa hai tỉnh trong những năm qua, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam - Mông Cổ.

Trưởng đoàn công tác tỉnh Phú Thọ cho biết hiện nay, quan hệ Việt Nam - Mông Cổ đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều triển vọng tốt đẹp, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện vào năm 2024.

Tỉnh Phú Thọ mới sau hợp nhất đang sở hữu nhiều tiềm năng, lợi thế lớn về công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, logistics, nguồn nhân lực và kết nối vùng. Với quy mô kinh tế đứng trong nhóm đầu cả nước, cùng định hướng phát triển xanh, hiện đại và hội nhập quốc tế sâu rộng, tỉnh Phú Thọ mong muốn tăng cường hợp tác thực chất, hiệu quả với các đối tác quốc tế, trong đó tỉnh Tuv giàu tiềm năng.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ Bùi Thị Minh và ngài Batjagal - Nghị sĩ Quốc hội Mông Cổ.

Trên tinh thần kế thừa những kết quả đã đạt được và hướng tới tương lai phát triển bền vững, hai bên đã thảo luận và nhất trí sẽ ký kết thỏa thuận hợp tác mới với nội dung toàn diện hơn, thiết thực hơn và phù hợp hơn với bối cảnh phát triển hiện nay.

Mối quan hệ hợp tác trong thời gian tới sẽ không chỉ dừng lại ở các hoạt động giao lưu hữu nghị, mà sẽ từng bước mở rộng sang các lĩnh vực có tiềm năng hợp tác cụ thể như: xúc tiến đầu tư, thương mại; kết nối doanh nghiệp; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; giáo dục, đào tạo và trao đổi sinh viên; chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; quảng bá văn hóa, du lịch và đẩy mạnh giao lưu nhân dân.

Đồng thời, hai bên nhất trí sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các sở, ngành, doanh nghiệp và tổ chức của hai tỉnh tăng cường trao đổi trực tiếp, xây dựng các chương trình hợp tác cụ thể, đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh trân trọng kính mời ngài Chủ tịch Hội đồng nhân dân cùng lãnh đạo tỉnh Tuv sang thăm tỉnh Phú Thọ trong thời gian thích hợp để tiếp tục thúc đẩy hợp tác và chính thức ký kết Bản ghi nhớ hợp tác mới giữa hai tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ Bùi Thị Minh trao tặng biểu tượng quốc gia của tỉnh Phú Thọ - Tháp gốm mem chùa Trò cho ngài Batjagal - Nghị sĩ Quốc hội Mông Cổ.

Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ tại buổi hội kiến ngài Batjagal - Nghị sĩ Quốc hội Mông Cổ tại thủ đô Ulanbator.

Chiều cùng ngày, tại thủ đô Ulanbator, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ Bùi Thị Minh đã có buổi hội kiến với Nghị sĩ Quốc hội Mông Cổ, ngài Batjagal. Hai bên thống nhất nhận thức mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân hai tỉnh có được hôm nay là nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện của Quốc hội hai nước.

Vì vậy, hai bên cần tiếp tục cố gắng cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác trong thực tiễn, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Mông Cổ.

Dư Hồng Quảng